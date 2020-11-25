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Украина требует от России расследования убийства снайпером бойца ВСУ

25 ноября, 22:35

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Виновные в смерти Вячеслава Минкина должны быть наказаны, говорит Леонид Кравчук

Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе потребовала от представителей РФ расследования убийства под Авдеевкой бойца ВСУ.

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Об этом говорится на странице украинской делегации в Facebook.

В начале заседания ТКГ глава украинской делегации, первый президент (1991-1994) Леонид Кравчук заявил российской стороне решительный протест по поводу гибели вчера от пули российского снайпера военнослужащего 72-й отдельной мехбригады ВСУ Вячеслава Минкина.

Он потребовал от представителей РФ расследование этого преступления и наказания виновных, а от СММ ОБСЕ – содействие в этом расследовании.

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Напомним, погибший под Авдеевкой боец 72-й отдельной мехбригады ВСУ им. Черных запорожцев не дожил один день до своего 30-летия.

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Также напомним, Минкин 24 ноября в пригороде Авдеевки в результате выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, однако состояние было крайне тяжелым, поэтому медики оказались бессильными.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс снайпер леонид кравчук 72 бригада смм обсе ТКГ потери ВСУ снайпера

Источник: Сегодня

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