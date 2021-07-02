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Украина ужесточила правила въезда из четырех стран: что изменилось

2 июля 2021 13:02

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Изменения коснулись иностранцев, которые возвращаются из стран, где распространяется коронавирус штамма "Дельта"

Этой ночью изменился порядок въезда в Украину из четырех стран.

Этой ночью изменился порядок въезда в Украину из четырех стран. / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Граждане, прибывшие из Индии, Великобритании, Российской Федерации и Португалии или те, кто находился на их территории не менее семи дней в течение последних 14 дней, отныне должны сдавать на государственной границе Украины экспресс-тест на коронавирус.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Такой тест должен быть проведен в пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Украинцы (и определенные постановлением КМУ категории иностранцев), которые прибыли из указанных стран тоже могут сделать экспресс-тест в пунктах пропуска.

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Без отрицательного результата такого теста граждане Украины старше 12 лет подлежат обязательной самоизоляции, обсервации.

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Работники Национальной полиции обеспечивают сопровождение лиц, подлежащих обсервации, от зоны пограничного контроля санитарной зоны для их дальнейшей транспортировки к местам обсервации или в учреждения здравоохранения для их госпитализации.

Ранее мы сообщали, что украинцам из ОРДЛО упростили въезд, но есть одно условие.

Также напомним, украинцам упростят правила въезда в Грузию.

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