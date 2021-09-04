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Украина в НАТО. Яценюк рассказал, когда страна будет в безопасности

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк Выпускающий редактор Сегодня
4 сентября, 00:46
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Нашей стране просто необходимо получить членство в Альянсе, считает политик
Арсений Яценюк
Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua

Украина будет находиться в опасности до тех пор, пока не станет полноправным членом Североатлантического альянса.

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Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

А что с визитом Зеленского в США?

Яценюк прокомментировал подписание во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США Рамочного соглашения по стратегическим основам оборонного партнерства между странами на уровне министерств обороны. По его мнению, "американская внешняя политика крайне сложная".

"Мы говорим с вами с точки зрения государства – не с точки зрения хороший Зеленский или плохой, – а мы говорим: это нужно Украине или не нужно. С точки зрения наших двусторонних отношений, что Минобороны подписало это соглашение, – это плюс", – сказал лидер "Народного фронта".

Что сейчас самое главное для Украины

Арсений Яценюк добавил, что главное для нашей страны сейчас – это выделение средств Конгрессом для Украины.

"Соглашения соглашениями, а каждый год нужно, чтобы Конгресс принимал решения и давал средства, закупали военное оборудование и передавали Украине", – заявил он.

По словам Яценюка, Украину не спасет никакая сделка.

"К тому моменту, пока Украина не станет полноправным членом НАТО, Украина всегда будет в опасности. Нет другого сценария и нет другого варианта", – подытожил политик.

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