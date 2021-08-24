Украина вернет на родную землю всех выдающихся украинцев, которые похоронены за границей – Зеленский

Страна вернет всех кто боролся за ее независимость

По словам Зеленского страна вернет, также, исторические и культурные ценности, находящиеся за рубежом / Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств по случаю 30-й годовщины независимости Украины заявил, что Украина начинает возвращение на родную землю всех выдающихся украинцев, которые боролись за Украину и ее независимость.

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Об этом он сказал во время военного парада.

"Мы начинаем процесс возвращения на родную землю выдающихся украинцев, живших для Украины, что боролись для Украины, но похоронены не в Украине. Это гетманы Запорожской Сечи, деятели УНР, участники освободительного движения, деятели культуры, науки и многие другие", – сказал президент.

Он отметил, что Украина будет возвращать не только своих выдающихся деятелей, а и исторические и культурные ценности, находящиеся за рубежом.

"Мы больше никогда и никому не подарим ни один камешек нашей истории, не дадим оккупировать ни одну страницу нашей истории, аннексировать наших писателей, наших ученых, наших спортсменов, наших героев, которые побеждали нацизм", – заявил президент.

Зеленский отметил важность построить такую страну, которая верит в себя и не боится слова "впервые".

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Президент Владимир Зеленский рассказал, что в столице проведут десять основных мероприятий.

В военном параде в городе примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

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