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Украина вернулась в "оранжевую зону" карантина: полный список запретов

2 декабря, 15:38

Виталий Семченко Виталий Семченко

Кабмин отменил действие карантина выходного дня

Кабинет министров отменил карантин выходного дня. Теперь в стране будут действовать ограничения "оранжевой зоны".

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Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль.

Таким образом, во всех регионах Украины запрещено:

  • проведение массовых мероприятий – концертных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других – при участии более 20 человек (кроме спортивных мероприятий без зрителей);
  • деятельность театров и кинотеатров с заполненностью залов более 50%;
  • осуществление перевозок пассажиров в количестве больше, чем количество мест для сидения;
  • проведение дискотек, а также работа других развлекательных заведений.
  • оказание услуг общественного питания с 22:00 до 07:00 (кроме доставки и заказов навынос);
  • размещение посетителей на расстоянии менее двух метров между столиками и более четырех человек за одним столом;
  • работа спортзалов, если нельзя обеспечить одного человека на 20 кв. м.
  • проведение учебного процесса в группах более 20 человек;
  • обучение, если на самоизоляции находится более 50% учебной группы;
  • проведение плановых госпитализаций, кроме случаев срочного врачебного вмешательства.

Кроме того, правительство ввело специальное время для пенсионеров. Оно будет действовать с 10:00 до 12:00 в объектах торговли и органах власти.

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Напомним, ранее Денис Шмыгаль заявил, что о введении жесткого локдуана украинцам сообщат минимум за семь дней до его начала. А нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко отметила, что тотальный локдуан до католического Рождества вводить не будут.

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Также сайт "Сегодня" рассказал, что известно о возможных сроках ужесточения, какие меры будут введены и как долго продлятся новогодние ограничения.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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карантин коронавирус ограничения Денис Шмыгаль
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