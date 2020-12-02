Украина вернулась в "оранжевую зону" карантина: полный список запретов

Кабинет министров отменил карантин выходного дня. Теперь в стране будут действовать ограничения "оранжевой зоны".
Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль.
Таким образом, во всех регионах Украины запрещено:
- проведение массовых мероприятий – концертных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других – при участии более 20 человек (кроме спортивных мероприятий без зрителей);
- деятельность театров и кинотеатров с заполненностью залов более 50%;
- осуществление перевозок пассажиров в количестве больше, чем количество мест для сидения;
- проведение дискотек, а также работа других развлекательных заведений.
- оказание услуг общественного питания с 22:00 до 07:00 (кроме доставки и заказов навынос);
- размещение посетителей на расстоянии менее двух метров между столиками и более четырех человек за одним столом;
- работа спортзалов, если нельзя обеспечить одного человека на 20 кв. м.
- проведение учебного процесса в группах более 20 человек;
- обучение, если на самоизоляции находится более 50% учебной группы;
- проведение плановых госпитализаций, кроме случаев срочного врачебного вмешательства.
Кроме того, правительство ввело специальное время для пенсионеров. Оно будет действовать с 10:00 до 12:00 в объектах торговли и органах власти.
Напомним, ранее Денис Шмыгаль заявил, что о введении жесткого локдуана украинцам сообщат минимум за семь дней до его начала. А нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко отметила, что тотальный локдуан до католического Рождества вводить не будут.
Также сайт "Сегодня" рассказал, что известно о возможных сроках ужесточения, какие меры будут введены и как долго продлятся новогодние ограничения.
Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине
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