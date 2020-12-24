Украина включила еще три страны в "красный список"

Великобритания, Румыния и Германия обогнали нас по уровню заболеваемости COVID-19

Украина расширила свой список "красных стран" еще на три европейских государства – по возращению оттуда теперь необходимо проходить самоизоляцию либо сдавать ПЦР-тест на COVID-19.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Согласно информации в обновленном списке, Великобритания, Румыния и Германия обогнали Украину по уровню заболеваемости и теперь числятся "красными".

А вот Иордании удалось затормозить распространение коронавируса и теперь она в "зеленом списке".

Сама сложная ситуация сейчас сложилась в Литве, Сербии, Грузии, Хорватии и Люксембурге – в этих странах за последние две недели в среднем ежедневно фиксировали от 1000 до почти 1400 заболевших на 100 тысяч населения.

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В Украине этот показатель 374, что выше, чем у некоторых наших соседей: Польши (366,7), Беларуси (279), России (206,9).

Напомним, что по состоянию на утро 11 декабря в мире было зафиксировано более 78,6 млн случаев заражения коронавирусом, из них более миллиона – в Украине. Всего с начала распространения инфекции от ее последствий в нашей стране скончались 17 395 людей.

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Сейчас во всем мире активно начинается кампания по вакцинации населения от COVID-19. Последними к этому списку присоединились страны Латинской Америки – Мексика, Чили и Коста-Рика.

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