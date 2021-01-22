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Украина включила в "зеленый список" 125 стран: где можно отдохнуть от COVID-19

22 января, 16:12

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Вся Европа попала в "красную зону", за небольшими исключениями

Министерство здравоохранения Украины обновило списки стран "зеленой" и "красной зон" по уровню распространения коронавируса.

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Как сообщает пресс-служба отечественного Минздрава, теперь в "красном списке" 68 стран, в "зеленом" – 125.

В "красный список" попали Венгрия, Чехия и Словакия; Польша, Эстония, Латвия и Литва; США, Канада, Великобритания и Ирландия; Израиль, Ливан и Кипр; Португалия, Испания, Франция и Италия; Бельгия, Германия и Нидерланды, Грузия, Россия и Беларусь.

В "зеленый список" вошли популярные у украинских туристов страны – Болгария и Турция, Мальдивы, Индия и Шри-Ланка, Египет и Греция, Таиланд и Вьетнам. Кроме того, можно спокойно ехать и в следующие страны: Молдова, Армения, Азербайджан и Казахстан, Кувейт и Катар, Исландия, Норвегия и Финляндия, Австралия и Новая Зеландия, Доминикана и Белиз.

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Напомним, Британия установила мировой рекорд по количеству смертей за неделю

Также на прошлой неделе среди лидеров по смертности от коронавируса оказалась и Португалия.

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туризм туристы Минздрав коронавирус зеленый зоны COVID-19 красная зона

Источник: Сегодня

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