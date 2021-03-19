Украина внесла еще семь стран в "зеленый" список: где можно безопасно отдохнуть

Министерство здравоохранения обновило "красный" список стран, после въезда из которых в Украину необходимо отбывать карантин или сдавать тест на COVID-19, убрав из него сразу семь стран.

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Новый список был опубликован на сайте Минздрава 19 марта.

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В нем Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Бельгия, Босния и Герцеговина, Литва, Лихтенштейн и Чили, которые еще на прошлой неделе были "красными", попали в "зеленый" список. По состоянию на сегодняшний день "красными" остаются 44 страны, включая соседей Украины: Польшу, Венгрию и Словакию.

При этом в "зеленом" списке находятся многие туристические направления: ОАЭ, Египет, Турция, Хорватия, Таиланд, Грузия, Доминиканская Республика, Греция и другие. Всего в этот список входят 148 иностранных государств.

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Как известно, в "красный" список включают те страны, в которых заболевших COVID-19 за последние 14 дней было больше, чем в Украине. По состоянию на 19 марта в нашей стране этот показатель составляет 354,5 заболевших на 100 тысяч населения.

Напомним, что ранее официальный представитель Еврокомиссии Дану Спинант признала, что в Европу уже пришла третья волна пандемии коронавируса.

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Мы также писали, что благодаря вакцинации от COVID-19 некоторые страны планируют начать запускать туристов. Например, власти Греции объявили, что откроют границы в середине мая.

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