Украина восстановила боеспособность буксира "Яны Капу", атакованного Россией

За год всего отремонтировали 12 боевых кораблей и катеров

На одном из судоремонтных предприятий завершился доковый ремонт рейдового буксира Военно-морских сил Украины "Яны Капу", пострадавшего вследствие атаки и захвата в 2018 году в Керченском проливе российскими пограничниками.

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Об этом сообщило информагентство Минобороны "Армия Inform".

"Удалось восстановить боеспособность этого судна, которое отныне сможет выполнять задачи по назначению", - говорится в сообщении.

Во время ремонта на "Яны Капу" провели очистку, дефектирование и замену поврежденных участков корпуса и палубы, а затем покрасили их.

Также восстановлены системы главного двигателя: отремонтированы газоход, топливные насосы, клапаны пожарной системы и компрессоров.

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Кроме того, на буксире провели ремонт донно-заборной аппаратуры, рулевого и якорного устройств, электрооборудования, внутренних помещений и другие работы.

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Всего в этом году для нужд флота было отремонтировано 12 боевых кораблей и катеров.

Напомним, 25 ноября 2018 года катера Пограничной службы ФСБ РФ при поддержке армейской авиации атаковали украинские суда в Керченском проливе. В итоге были захвачены буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" вместе с их экипажами.

После возвращения на родину украинских моряков и захваченных плавсредств выяснилось, что Россия вернула катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в полуразобранном состоянии: россияне поснимали плафоны, розетки и даже унитазы.

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