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Украина VS коронавирус: онлайн-брифинг Максима Степанова

18 октября, 10:02

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Зараженных с каждым днем становится все больше

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться в Украине. Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов дает онлайн-брифинг об эпидемиологической ситуации в стране.

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По состоянию на утро 18 октября в Украине:

  • подтвердили 5231 новый случай заражения коронавирусом (298 872 с начала эпидемии);
  • летально за последние сутки болезнь закончилась для 90 украинцев (5607 с начала эпидемии);
  • вылечить от COVID-19 удалось 125 377 инфицированных (1264 – за последние сутки).

Напомним, недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что летальность из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине составляет меньше 2 процентов. По его словам, смертность остается на том же уровне, что и в начале пандемии.

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Кроме того, по словам Ляшко, система здравоохранения пока справляется с приростом больных COVID-19, и возможное введение жесткого локдауна – "исключительно резервный момент".

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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