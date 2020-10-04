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Украина VS коронавирус: онлайн-брифинг Минздрава

4 октября, 10:02

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Ежедневно в стране фиксируют тысячи новых заболевших

Эпидемия коронавирусной инфекции продолжает уносить жизни украинцев. Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг касательно эпидемиологической ситуации в стране.

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Как стало известно, по состоянию на утро 4 октября в Украине подтвердили 4140 новых случаев заражения коронавирусом (226 462 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 44 украинцев (4397 с начала эпидемии).

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в ООН сравнил пандемию коронавируса со Второй мировой войной. Мир во время пандемии напоминает обессиленного, опустошенного, растерянного солдата, считает президент.

А тем временем заведующая приемным отделением Харьковской областной инфекционной больницы Светлана Молокова рассказывает, что у больных COVID-19 появились новые симптомы. По ее словам, с начала эпидемии каждые пару месяцев менялась клиническая картина у пациентов.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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