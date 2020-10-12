Украина VS коронавирус: онлайн-брифинг Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг касательно эпидемиологической ситуации в стране.

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Как стало известно, по состоянию на утро 12 октября в Украине подтвердили 4420 новых случаев заражения коронавирусом (265 454 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 43 украинцев (5015 с начала эпидемии). Вылечить от COVID-19 удалось 114 410 инфицированных (903 – за последние сутки).

Напомним, в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения. Киев переместился в "оранжевую зону", Сумы – в "красной".

Кроме того, МОН предложило новые даты каникул и дистанционное обучение в вузах.

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Также медики фиксируют случаи повторного заражения COVID-19. Кто в группе риска – узнавайте из видеосюжета:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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