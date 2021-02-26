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Украина ввела санкции еще против 10 человек: полный список

26 февраля, 19:10

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В частности в "черный список" попали экс-глава СБУ и бывший министр внутренних дел

Совет по национальной безопасности и обороне Украины согласовал еще 10 человек, против которых будут введены санкции на государственном уровне.

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Об этом на брифинге 26 февраля сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Среди упомянутых их людей в "черный список" попали представители высшего офицерского состава, которые предали Украину и содействовали российской агрессии:

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  • бывший глава МВД и экс-генерал Захарченко Виталий Юрьевич;
  • экс-глава СБУ, генерал-майор Якименко Александр Григорьевич;
  • бывший контр-адмирал Березовский Денис Валентинович;
  • ексгенерал-майор Шапортов Станислав Владимирович;
  • ексгенерал-майор юстиции Нянчур Сергей Николаевич;
  • бывший генерал-майор Катовский Юрий Александрович;
  • эксгенерал-майор Товский Владимир Владимирович;
  • бывший генерал-майор Ханжа Сергей Валентинович;
  • бывший вице-адмирал Елисеев Сергей Станиславович;
  • бывший контр-адмирал Шакуро Дмитрий Александрович

Секретарь СНБО отметил, что всех, против кого ввели санкции, лишили воинских званий и государственных наград. На данный момент они находятся не в Украине, но имеют на территории страны собственность и активы – именно на них санкции и наложат.

Напомним, что на прошлой неделе Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении других 8 человек – троих граждан Украины и пятерых россиян. Среди них оказались народный депутат Виктора Медведчука и его жена Оксана Марченко.

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СНБО захарченко Якименко Украина санкции

Источник: Сегодня

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