Украина ввела санкции еще против 10 человек: полный список

Совет по национальной безопасности и обороне Украины согласовал еще 10 человек, против которых будут введены санкции на государственном уровне.
Об этом на брифинге 26 февраля сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Среди упомянутых их людей в "черный список" попали представители высшего офицерского состава, которые предали Украину и содействовали российской агрессии:
- бывший глава МВД и экс-генерал Захарченко Виталий Юрьевич;
- экс-глава СБУ, генерал-майор Якименко Александр Григорьевич;
- бывший контр-адмирал Березовский Денис Валентинович;
- ексгенерал-майор Шапортов Станислав Владимирович;
- ексгенерал-майор юстиции Нянчур Сергей Николаевич;
- бывший генерал-майор Катовский Юрий Александрович;
- эксгенерал-майор Товский Владимир Владимирович;
- бывший генерал-майор Ханжа Сергей Валентинович;
- бывший вице-адмирал Елисеев Сергей Станиславович;
- бывший контр-адмирал Шакуро Дмитрий Александрович
Секретарь СНБО отметил, что всех, против кого ввели санкции, лишили воинских званий и государственных наград. На данный момент они находятся не в Украине, но имеют на территории страны собственность и активы – именно на них санкции и наложат.
Напомним, что на прошлой неделе Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении других 8 человек – троих граждан Украины и пятерых россиян. Среди них оказались народный депутат Виктора Медведчука и его жена Оксана Марченко.
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