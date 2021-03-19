Украина ввела санкции против Азарова, Януковича и Поклонской: полный список

Вслед за санкциями в отношении народного депутата Виктора Медведчука и его жены, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести новые санкции в отношении десятков компаний и физических лиц.

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Об этом на брифинге 19 марта заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Сайт "Сегодня" разбирает сегодняшние решения совета по нацбезопасности.

Санкции

Он отметил, что санкции в отношении 27 физлиц были введены за предательство Украины – часть из них после Революции достоинства сбежала в Россию и получила гражданство РФ, а часть живет в оккупированном Крыму и на неподконтрольной Украине части Донбасса:

Янукович Виктор Федорович – сбежавший в Россию экс-президент Украины; Азаров Николай Янович – бывший премьер-министр Украины, тоже сбежал в РФ; Абисов Сергей Вадимович – "глава МВД" оккупированного Крыма; Аксенов Сергей Валерьевич – "глава Республики Крым"; Бобков Александр Михайлович – нардеп VII созыва и коллаборационист, сбежал в т.н. "ДНР"; Грицай Валерий Николаевич – "замначальника полиции" оккупированного Крыма; Затулин Константин Федорович – депутат Госдумы РФ; Зима Петр Анатольевич – бывший глава главка СБУ в Крыму; Иванцов Андрей Геннадьевич – "замминистра внутренних дел" оккупированного Крыма; Кирилин Олег Геннадьевич – "замминистра внутренних дел" оккупированного Крыма; Колесниченко Вадим Васильевич – народный депутат V-VII созывов; Константинов Владимир Андреевич – председатель оккупационного "Государственного совета Крыма"; Курченко Сергей Витальевич – украинский бизнесмен; Кусюк Сергей Николаевич – экс-полковник, бывший заместитель командира отряда "Беркут"; Лебедев Павел Валентинович – экс-министр обороны Украины; Пасечник Леонид Иванович – коллаборационист, бывший главарь т.н. "ЛНР"; Поддубов Александр Александрович – бывший полковник, начальник оккупационного "УМВД России2 по городу Севастополю"; Поклонская Наталья Владимировна – депутат Госдумы РФ и бывший "прокурор Крыма"; Пшонка Виктор Павлович – бывший генпрокурор Украины; Саламатин Дмитрий Альбертович – экс-министр обороны Украины; Соркин Игорь Вячеславович – экс-глава Нацбанка Украины; Табачник Дмитрий Владимирович – экс-министр образования и науки Украины; Ткаченко Николай Николаевич; Федорян Николай Аулетович; Фиськов Николай Николаевич; Черпицкий Вячеслав Зиновьевич; Чичилимова Ольга Анатольевна.

Глава СНБО подчеркнул, что украинские граждане из этого списка, "преимущественно 99%", сменили гражданство на РФ.

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Также вводятся санкции в отношении 19 компаний, которые, по словам Данилова, используют украинские недра:

"Геоконнект"; "Глобал Геоинвест"; "Транссетгео"; "Геопост"; "Геовертикаль"; "Геотаргет"; "Надрапрайд"; "Геофорс"; "Геостенс"; "Надравестгруп"; "Бэст ойл компании"; "Надрапростир"; "Инфогеотренд"; "Эйджин марка"; "Экогазальянс"; "Эпивал энерджи"; "Юнолит Ойл"; "Профиннафт"; "Бэстгеотек".

Отмечается, что в отношении и компаний, и упомянутых физлиц уже применены максимальные санкции, которые предусмотрены законодательством Украины. Соответственно, их активы будут заморожены, а счета – заблокированы.

"Мотор Сич"

Еще один вопрос, который рассматривался на заседании СНБО – исполнение решения совета о национализации предприятия "Мотор Сич".

"Сегодня происходят определенные процессы в юридической плоскости. Я думаю, что в ближайшее время мы вас проинформируем, каким образом это все происходит. Сегодня дело рассматривается в Шевченковском райсуде (города Киева – ред.). Как только будет принято решение, мы вас сразу проинформируем", – сказал Алексей Данилов.

Госизмена Януковича

СНБО также обсудил прогресс в уголовных делах о государственной измене, которую совершил четвертый президент Виктор Янукович.

"У нас на сегодняшний день есть действующие указы и распоряжения В. Ф. Януковича, бывшего президента Украины, осужденного по 111 ст. Уголовного кодекса (государственная измена) – приговор уже вступил в законную силу. Было дано поручение всем органам государственной власти проанализировать все действующие сегодня нормативно-правовые акты на предмет опасности для нацбезопасности Украины", – сообщил секретарь СНБО.

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