Українська
$ 27,7
32,99
  1. Последние новости Украины

Украина ввела санкции против Азарова, Януковича и Поклонской: полный список

19 марта, 19:22

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

СНБО объявил о новом санкционном пакете в отношении предателей Родины

Вслед за санкциями в отношении народного депутата Виктора Медведчука и его жены, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести новые санкции в отношении десятков компаний и физических лиц.

Реклама

Об этом на брифинге 19 марта заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Сайт "Сегодня" разбирает сегодняшние решения совета по нацбезопасности.

Санкции

Он отметил, что санкции в отношении 27 физлиц были введены за предательство Украины – часть из них после Революции достоинства сбежала в Россию и получила гражданство РФ, а часть живет в оккупированном Крыму и на неподконтрольной Украине части Донбасса:

  1. Янукович Виктор Федорович – сбежавший в Россию экс-президент Украины;
  2. Азаров Николай Янович – бывший премьер-министр Украины, тоже сбежал в РФ;
  3. Абисов Сергей Вадимович – "глава МВД" оккупированного Крыма;
  4. Аксенов Сергей Валерьевич – "глава Республики Крым";
  5. Бобков Александр Михайлович – нардеп VII созыва и коллаборационист, сбежал в т.н. "ДНР";
  6. Грицай Валерий Николаевич – "замначальника полиции" оккупированного Крыма;
  7. Затулин Константин Федорович – депутат Госдумы РФ;
  8. Зима Петр Анатольевич – бывший глава главка СБУ в Крыму;
  9. Иванцов Андрей Геннадьевич – "замминистра внутренних дел" оккупированного Крыма;
  10. Кирилин Олег Геннадьевич – "замминистра внутренних дел" оккупированного Крыма;
  11. Колесниченко Вадим Васильевич – народный депутат V-VII созывов;
  12. Константинов Владимир Андреевич – председатель оккупационного "Государственного совета Крыма";
  13. Курченко Сергей Витальевич – украинский бизнесмен;
  14. Кусюк Сергей Николаевич – экс-полковник, бывший заместитель командира отряда "Беркут";
  15. Лебедев Павел Валентинович – экс-министр обороны Украины;
  16. Пасечник Леонид Иванович – коллаборационист, бывший главарь т.н. "ЛНР";
  17. Поддубов Александр Александрович – бывший полковник, начальник оккупационного "УМВД России2 по городу Севастополю";
  18. Поклонская Наталья Владимировна – депутат Госдумы РФ и бывший "прокурор Крыма";
  19. Пшонка Виктор Павлович – бывший генпрокурор Украины;
  20. Саламатин Дмитрий Альбертович – экс-министр обороны Украины;
  21. Соркин Игорь Вячеславович – экс-глава Нацбанка Украины;
  22. Табачник Дмитрий Владимирович – экс-министр образования и науки Украины;
  23. Ткаченко Николай Николаевич;
  24. Федорян Николай Аулетович;
  25. Фиськов Николай Николаевич;
  26. Черпицкий Вячеслав Зиновьевич;
  27. Чичилимова Ольга Анатольевна.

Глава СНБО подчеркнул, что украинские граждане из этого списка, "преимущественно 99%", сменили гражданство на РФ.

Реклама

Также вводятся санкции в отношении 19 компаний, которые, по словам Данилова, используют украинские недра:

  1. "Геоконнект";
  2. "Глобал Геоинвест";
  3. "Транссетгео";
  4. "Геопост";
  5. "Геовертикаль";
  6. "Геотаргет";
  7. "Надрапрайд";
  8. "Геофорс";
  9. "Геостенс";
  10. "Надравестгруп";
  11. "Бэст ойл компании";
  12. "Надрапростир";
  13. "Инфогеотренд";
  14. "Эйджин марка";
  15. "Экогазальянс";
  16. "Эпивал энерджи";
  17. "Юнолит Ойл";
  18. "Профиннафт";
  19. "Бэстгеотек".

Отмечается, что в отношении и компаний, и упомянутых физлиц уже применены максимальные санкции, которые предусмотрены законодательством Украины. Соответственно, их активы будут заморожены, а счета – заблокированы.

"Мотор Сич"

Еще один вопрос, который рассматривался на заседании СНБО – исполнение решения совета о национализации предприятия "Мотор Сич".

"Сегодня происходят определенные процессы в юридической плоскости. Я думаю, что в ближайшее время мы вас проинформируем, каким образом это все происходит. Сегодня дело рассматривается в Шевченковском райсуде (города Киева – ред.). Как только будет принято решение, мы вас сразу проинформируем", – сказал Алексей Данилов.

Госизмена Януковича

СНБО также обсудил прогресс в уголовных делах о государственной измене, которую совершил четвертый президент Виктор Янукович.

"У нас на сегодняшний день есть действующие указы и распоряжения В. Ф. Януковича, бывшего президента Украины, осужденного по 111 ст. Уголовного кодекса (государственная измена) – приговор уже вступил в законную силу. Было дано поручение всем органам государственной власти проанализировать все действующие сегодня нормативно-правовые акты на предмет опасности для нацбезопасности Украины", – сообщил секретарь СНБО.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

СНБО санкции Алексей Данилов

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Задержанный признался в убийстве семилетней Маши в Херсонской области
Задержанный признался в убийстве семилетней Маши в Херсонской областиДругие регионы
Встал на ноги через час после первой таблетки: украинец 16 лет жил с ложным диагнозом
Встал на ноги через час после первой таблетки: украинец 16 лет жил с ложным диагнозомЗапад
Многие украинцы могут получить по несколько тысяч от налоговой. Как это сделать
Многие украинцы могут получить по несколько тысяч от налоговой. Как это сделатьЭкономика
Повышение пенсий работающим пенсионерам: кому добавят, как сосчитать на примере
Повышение пенсий работающим пенсионерам: кому добавят, как сосчитать на примереЭкономика
В Украине перекраивают расписание поездов: новые маршруты будут вводить в 3 этапа
В Украине перекраивают расписание поездов: новые маршруты будут вводить в 3 этапаТранспорт
Будет ли локдаун? Как власти городов в Украине борются с COVID-19
Будет ли локдаун? Как власти городов в Украине борются с COVID-19Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять