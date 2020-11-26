Украина вышла из договора о совместной антимонопольной политике стран СНГ

Украина вышла из договора Содружества независимых государств о согласованной монопольной политике.
Об этом сообщает документ, который обнародован в издании "Голос Украина".
Так, документ уже вступил в силу с сегодняшнего дня.
Закон о выходе из этого договора Верховная Рада приняла 5 ноября 2020 года.
"Выйти из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики, подписанного на заседании Совета глав правительств государств-участников Содружества Независимых Государств в Москве 25 января 2000 и ратифицированного Законом Украины от 16 января 2003 года № 449-IV с оговоркой", – говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче сельскохозяйственной земли из государственной в коммунальную собственность громад. Это произошло во время земельного форума в Черниговской области.
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