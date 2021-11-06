Украина вышла на пик COVID-19: в Минздраве заявили, когда волна пойдет на спад

На сегодняшний день в Украине наблюдается пик пандемии коронавируса. Ранее заболеваемость возрастала в 2-3 раза от недели к неделе.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина".
Украина на пике COVID-19
Как сообщил Ляшко, сейчас Украина уже на пике и ожидается, что после этого понемногу заболеваемость пойдет на убыль.
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"То, насколько быстро мы пройдем этот пик, будет зависеть от того, будут ли украинцы соблюдать карантинные ограничения и насколько быстро будут вакцинироваться", – отметил министр.
Коронавирус в Украине
За прошлые сутки, 5 ноября, в Украине зафиксировали 25 063 новых случаев COVID-19. А за предыдущую неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.
Всего инфекцию подтвердили у 3 058 014 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 793 жителей Украины (всего – 71 635). Вылечить удалось 2 504 236 инфицированных (11 817 – за последние сутки).