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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Украина вышла на пик COVID-19: в Минздраве заявили, когда волна пойдет на спад

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
6 ноября, 11:50
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Ранее заболеваемость возрастала в 2-3 раза от недели к неделе
Ситуация с коронавирус в Украине усугубляется. Фото: коллаж "Сегодня"
Ситуация с коронавирус в Украине усугубляется. Фото: коллаж "Сегодня"

На сегодняшний день в Украине наблюдается пик пандемии коронавируса. Ранее заболеваемость возрастала в 2-3 раза от недели к неделе.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина".

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Украина на пике COVID-19

Как сообщил Ляшко, сейчас Украина уже на пике и ожидается, что после этого понемногу заболеваемость пойдет на убыль.

"То, насколько быстро мы пройдем этот пик, будет зависеть от того, будут ли украинцы соблюдать карантинные ограничения и насколько быстро будут вакцинироваться", – отметил министр.

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Фото: коллаж "Сегодня"
Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Фото: коллаж "Сегодня"

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Коронавирус в Украине

За прошлые сутки, 5 ноября, в Украине зафиксировали 25 063 новых случаев COVID-19. А за предыдущую неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.

Всего инфекцию подтвердили у 3 058 014 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 793 жителей Украины (всего – 71 635). Вылечить удалось 2 504 236 инфицированных (11 817 – за последние сутки).

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