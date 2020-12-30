Українська
$ 28,26
34,64
  1. Последние новости Украины

Украина получит дополнительно 1,8 млн доз вакцины

30 декабря, 13:37

Виталий Семченко Виталий Семченко

Украина получит еще 1,8 млн доз вакцины против COVID-19 в максимально короткие сроки. Власти уже подписали контракт о поставках с китайской компанией Sinovac Biotech.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Сложность в проведении переговоров обусловлена острой глобальной конкуренцией за действительно качественные и безопасные вакцины. Все без исключения цивилизованные государства мира пытаются договориться о закупке такой вакцины в условиях, когда надежные производители еще не могут полностью удовлетворить глобальную потребность", – сказано в сообщении.

В тренде
Зима никак не справится с потеплением: в среду будет аномально тепло

Новость дополняется...

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Грядут лютые морозы и опять гололед: прогноз погоды на январь
Грядут лютые морозы и опять гололед: прогноз погоды на январьУкраина
Плюет и хамит России? У Путина поставили на место Соловьева из-за Зеленского
Плюет и хамит России? У Путина поставили на место Соловьева из-за ЗеленскогоПолитика
В Украине дорожает мобильная связь: операторы назвали тарифы
В Украине дорожает мобильная связь: операторы назвали тарифыЭкономика
Выплаты повышают: что будет с минимальной зарплатой и пенсией в 2021 году
Выплаты повышают: что будет с минимальной зарплатой и пенсией в 2021 годуЭкономика
Супрун высадили из такси из-за
Супрун высадили из такси из-за "антивирусной" просьбыУкраина
5 лет тюрьмы за красную звезду на шапке: во Львове копы задержали
5 лет тюрьмы за красную звезду на шапке: во Львове копы задержали "фаната СССР"Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять