Украина получит дополнительно 1,8 млн доз вакцины

Украина получит еще 1,8 млн доз вакцины против COVID-19 в максимально короткие сроки. Власти уже подписали контракт о поставках с китайской компанией Sinovac Biotech.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Сложность в проведении переговоров обусловлена острой глобальной конкуренцией за действительно качественные и безопасные вакцины. Все без исключения цивилизованные государства мира пытаются договориться о закупке такой вакцины в условиях, когда надежные производители еще не могут полностью удовлетворить глобальную потребность", – сказано в сообщении.

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