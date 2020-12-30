Украина получит дополнительно 1,8 млн доз вакцины

Украина получит еще 1,8 млн доз вакцины против COVID-19 в максимально короткие сроки. Власти уже подписали контракт о поставках с китайской компанией Sinovac Biotech.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Сложность в проведении переговоров обусловлена острой глобальной конкуренцией за действительно качественные и безопасные вакцины. Все без исключения цивилизованные государства мира пытаются договориться о закупке такой вакцины в условиях, когда надежные производители еще не могут полностью удовлетворить глобальную потребность", – сказано в сообщении.
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