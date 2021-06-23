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Украина ужесточает правила въезда из-за дельта-штамма коронавируса

23 июня 2021 20:02

Виктория Барановская Виктория Барановская

Въезд в Украину ограничат для путешествующих из Индии, Великобритании и Северной Ирландии, России и Португалии – там вспышки "Дельта"

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине усиливают карантин из-за обнаруженных первых двух случаев индийского штамма коронавируса типа "Дельта".

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Усиление ограничений

"В Украине зарегистрировали два случая коронавирусной болезни, вызваных штаммом "Дельта". Секвенирование вируса и подтверждение мутации было проведено Институтом молекулярной биологии и генетики 22 июня 2021 года", – сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, из-за первых случаев нового штамма правительство поддержало внедрение определенных ограничений, а именно частичное закрытие границ.

"Гражданам, прибывшим из Республики Индия, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Российской Федерации, Португальской Республики или тем, кто находился на их территории не менее семи дней, запрещено пересечение государственной границы Украины без отрицательного результата экспресс-теста", – сообщили в пресс-службе.

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Новые правила начнут действовать с 25 июня. Кроме того, к этой дате правительство подготовит комплексные предложения для противодействия распространению нового штамма.

Реакция Сети

Отметим, что в соцсетях активно обсуждают первые случаи индийского штамма и призывают закрыть границы.

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"Из России в Украину попадает новый агрессивный штамм коронавируса "Дельта". Россия давно уже закрыла границы для иностранцев. Мы же к себе россиян пускаем. Безвизовые же. И войны нету, ага", – написал активист Сергей Стерненко.

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"Европейская Солидарность" требует безотлагательно закрыть границу и, в дополнение к авиа и железнодорожным перевозкам, прекратить автомобильное и автобусное сообщение с Россией до нормализации там эпидемической ситуации. Все украинцы, которые будут возвращаться из России в установленный период времени, должны проходить не только тестирование, но и контролируемую самоизоляцию", – заявили в пресс-службе "ЕС".

"Полностью закрыть границу с Россией. Не пускать из Индии посетителей. Казалось бы, две простые вещи, которые могли бы уберечь нас от индийского штамма китайской чумы на некоторое время. Но ни ** я. Правительству виднее. Из России как катались, так и катаются. Им даже тесты по приезде сдавать не нужно. А в июне Правительство отменило запрет на въезд в Украину из Индии. Как результат", – написал блогер Антон Ходза.

Ранее мы сообщали, что в Индии в штате Махараштра, который стал "лидером" по заболеваемости "черной плесенью", обнаружили 20 случаев заражения новой мутацией индийского штамма COVID-19, который мог повысить заразность вируса. Новому варианту уже присвоили название Delta+.

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