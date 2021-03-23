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Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещено

23 марта, 12:51

Виталий Семченко Виталий Семченко

Минздрав снова расширил список областей красной зоны

Украина все стремительнее приближается к полному локдауну – Минздрав снова расширил список регионов красной зоны. Некоторые области уже успели существенно ужесточить ограничения – закрыли кафе, торговые центры и даже ввели спецпропуски на транспорт.

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Какие регионы закрылись на жесткий карантин и что там запрещено – читайте в материале "Сегодня".

Красных областей становится все больше

По состоянию на 23 марта максимальный уровень эпидопасности введен в таких областях:

  • Львовской;
  • Житомирской;
  • Закарпатской;
  • Ивано-Франковской;
  • Киевской;
  • Одесской;
  • Сумской;
  • Черновицкой.

Днепр

С 24 марта городские власти ужесточили ограничения на фоне роста смертности от коронавируса. Они продлятся до 13 апреля.

В этот период будет действовать такие правила:

  • льготные перевозки пассажиров разрешены в период с 10:00 до 15:00. При этом в часы "пик" увеличат количество пассажирского транспорта;
  • разрешен прием посетителей только в заведения торговли, общепитах и бытового обслуживания;
  • запрещено проведение спортивных матчей со зрителями;
  • с 29 марта перевести на дистанционное обучение учеников 5-11 классов, младшие классы будут учить в школах;
  • заполненность кинотеатров не должна превышать 50%;
  • деятельность спортзалов возможна только при нахождении в помещении не более 1 посетителя на 20 кв.м.

Николаев

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В Николаеве ограничения будут действовать с 24 марта по 4 апреля. Власти приняли решение закрыть кинотеатры, театры, музеи, концертные залы и торговые центры.

Работать смогут только продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, а также точки продажи бытовой химии и средств гигиены.

Кроме того, в городе вводятся спецпропуски для проезда в общественном транспорте. Для его получения нужно зарегистрироваться в специальной электронной системе.

Источник: Reuters/VALENTYN OGIRENKO

Источник: Reuters/VALENTYN OGIRENKO

Прикарпатье

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В Ивано-Франковской области уже действует жесткий карантин. Воспользоваться общественным транспортом можно только при наличии пропуска, а заведения общественного питания работают только навынос.

Кроме того, из-за сложной эпидситуации возле ряда населенных пунктов установили 16 карантинных блокпостов. На них работают полицейские, медики и нацгвардейцы.

Львов

Во Львове карантин продлится до 4 апреля. В городе закрыты торгово-развлекательные центры, театры и кинотеатры. Рестораны и кафе работают только навынос и доставку. Салоны красоты и спортзалы – по предварительной записи.

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Школьники сейчас на каникулах, детские садики решили не закрывать. А вот движение транспорта ограничили. Работают только аптеки, рынки, продуктовые и зоомагазины.

Черкассы

С 22 марта карантин усилили и в Черкасской области. Власти запретили массовые мероприятия, ограничили работу заведений общественного питания – они работают до 23:00.

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Глава обладминистрации Александр Скичко попросил мэров городов увеличить количество общественного транспорта, который выходит на наиболее популярные маршруты. Чтобы люди могли придерживаться дистанции и безопасно добираться на работу или по делам.

Одесса

С сегодняшнего дня в регионе начали действовать ограничения красной зоны. Городской транспорт будет работать, однако число пассажиров не должно превышать количество мест для сидения.

По запретом: непродовольственные рынки и магазины, образовательный процесс (с 5 по 11 классы), работа торговых центров, спортзалов, кафе, развлекательных заведений, заведений культуры, проведение массовых мероприятий.

Киев

В столице уже действует жесткий карантин, который ввели местные власти 20 марта. В частности, запрещено:

  • работа учреждений культуры – кинотеатров, театров, музеев, концертных залов;
  • работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов и точек продажи средств гигиены и бытовой химии);
  • проведение массовых мероприятий;
  • присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

При этом общественный транспорт будет работать в обычном режиме, но с заполненностью мест для сидения только на 50%.

Как сообщалось ранее, еще три области Украины могут попасть в красную зону.

Также мы писали, что Украина побила "рекорд" по числу смертей от коронавируса за сутки.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Киев Одесса Львов Николаев карантин коронавирус COVID-19 локдаун
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