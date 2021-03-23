Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещено

Украина все стремительнее приближается к полному локдауну – Минздрав снова расширил список регионов красной зоны. Некоторые области уже успели существенно ужесточить ограничения – закрыли кафе, торговые центры и даже ввели спецпропуски на транспорт.
Какие регионы закрылись на жесткий карантин и что там запрещено – читайте в материале "Сегодня".
Красных областей становится все больше
По состоянию на 23 марта максимальный уровень эпидопасности введен в таких областях:
- Львовской;
- Житомирской;
- Закарпатской;
- Ивано-Франковской;
- Киевской;
- Одесской;
- Сумской;
- Черновицкой.
Днепр
С 24 марта городские власти ужесточили ограничения на фоне роста смертности от коронавируса. Они продлятся до 13 апреля.
В этот период будет действовать такие правила:
- льготные перевозки пассажиров разрешены в период с 10:00 до 15:00. При этом в часы "пик" увеличат количество пассажирского транспорта;
- разрешен прием посетителей только в заведения торговли, общепитах и бытового обслуживания;
- запрещено проведение спортивных матчей со зрителями;
- с 29 марта перевести на дистанционное обучение учеников 5-11 классов, младшие классы будут учить в школах;
- заполненность кинотеатров не должна превышать 50%;
- деятельность спортзалов возможна только при нахождении в помещении не более 1 посетителя на 20 кв.м.
Николаев
В Николаеве ограничения будут действовать с 24 марта по 4 апреля. Власти приняли решение закрыть кинотеатры, театры, музеи, концертные залы и торговые центры.
Работать смогут только продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, а также точки продажи бытовой химии и средств гигиены.
Кроме того, в городе вводятся спецпропуски для проезда в общественном транспорте. Для его получения нужно зарегистрироваться в специальной электронной системе.
Прикарпатье
В Ивано-Франковской области уже действует жесткий карантин. Воспользоваться общественным транспортом можно только при наличии пропуска, а заведения общественного питания работают только навынос.
Кроме того, из-за сложной эпидситуации возле ряда населенных пунктов установили 16 карантинных блокпостов. На них работают полицейские, медики и нацгвардейцы.
Львов
Во Львове карантин продлится до 4 апреля. В городе закрыты торгово-развлекательные центры, театры и кинотеатры. Рестораны и кафе работают только навынос и доставку. Салоны красоты и спортзалы – по предварительной записи.
Школьники сейчас на каникулах, детские садики решили не закрывать. А вот движение транспорта ограничили. Работают только аптеки, рынки, продуктовые и зоомагазины.
Черкассы
С 22 марта карантин усилили и в Черкасской области. Власти запретили массовые мероприятия, ограничили работу заведений общественного питания – они работают до 23:00.
Глава обладминистрации Александр Скичко попросил мэров городов увеличить количество общественного транспорта, который выходит на наиболее популярные маршруты. Чтобы люди могли придерживаться дистанции и безопасно добираться на работу или по делам.
Одесса
С сегодняшнего дня в регионе начали действовать ограничения красной зоны. Городской транспорт будет работать, однако число пассажиров не должно превышать количество мест для сидения.
По запретом: непродовольственные рынки и магазины, образовательный процесс (с 5 по 11 классы), работа торговых центров, спортзалов, кафе, развлекательных заведений, заведений культуры, проведение массовых мероприятий.
Киев
В столице уже действует жесткий карантин, который ввели местные власти 20 марта. В частности, запрещено:
- работа учреждений культуры – кинотеатров, театров, музеев, концертных залов;
- работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов и точек продажи средств гигиены и бытовой химии);
- проведение массовых мероприятий;
- присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.
При этом общественный транспорт будет работать в обычном режиме, но с заполненностью мест для сидения только на 50%.
Как сообщалось ранее, еще три области Украины могут попасть в красную зону.
Также мы писали, что Украина побила "рекорд" по числу смертей от коронавируса за сутки.
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