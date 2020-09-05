Украина запретила въезд венгерскому политику: что произошло

Госсекретарь намеревался принять участие в открытии школы в Закарпатской области

Украина из-за действующих в стране карантинных ограничений запретила въезд на территорию Закарпатской области государственному секретарю Венгрии по вопросам национальной политики Арпаде Потапу.

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Как сообщает suspilne.media со ссылкой на венгерские СМИ, Арпада Потап намеревался принять участие в открытии школы, которая была отремонтирована при финансовой поддержке венгерского правительства. При этом венгерский консул Ласло Куте заявил, что Украина могла сделать исключение для правительственной делегации из Будапешта с Потапом во главе, но отказалась это делать.

В Министерстве иностранных дел Украины в свою очередь заявили, что невозможность въезда связана с введенными правительством ограничениями на въезд иностранцев в контексте противодействия пандемии COVID-19, что хорошо известно венгерской стороне и не носит политического характера.

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"Мы с пониманием относимся к введенным Венгрией ограничениям в контексте противодействия пандемии коронавируса и ожидаем такого же уважения с венгерской стороны к решениям правительства Украины", - говорится в заявлении МИД.

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Напомним, Венгрия с 1 сентября закрыла границы для иностранцев из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

Напомним, в Украине границы на въезд для иностранцев были закрыты 28 августа.

О том, как в Европе усиливают карантин, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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