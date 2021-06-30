Украина запускает COVID-сертификаты. Смогут ли путешествовать в ЕС привитые CoronaVac украинцы

С 1 июля Евросоюз вводит единый внутренний ковидный паспорт, который позволит – желающим свободно ездить по странам ЕС. В Украине они будут – двух видов – для внутреннего пользования и международные.

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Об этом сообщает "Сегодня".

Елена Бондаренко сделала прививку против коронавируса – как только в ее городе открыли центр вакцинации. Получила дозу китайской вакцины CoronaVac. Но теперь женщина переживает будут ли ее беспрепятственно пускать за границу.

"Я надеюсь все-таки, что Евросоюз признает CoronaVac и я смогу путешествовать. Я на это очень надеюсь. Потому что мне не хочется, если я поеду куда-то за границу, тратить еще деньги на ПЦР-тест", – рассказала Елена.

Сейчас регулятор ЕС одобрил только четыре вакцины против COVID-19: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Поэтому иностранные туристы, иммунизированные этими препаратами, смогут беспрепятственно путешествовать Европейским Союзом. И не проходить самоизоляцию или сдавать тесты. А вот по поводу других вакцин – государства-члены должны решать самостоятельно.

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Сертификат вакцинации предоставляет множество преимуществ. Фото: REUTERS/Toby Melville

"CoronaVac, если вы о нем спрашиваете, он разрешен Всемирной организацией здравоохранения для использования в экстренных случаях, как и другие вакцины. Поэтому в Украине они есть, они сертифицированы и безопасны. На путешествия это влиять не будет. Но на всякий случай, я еще раз говорю, есть альтернативные варианты, например тесты", – сказал замминистра здравоохранения и цифрового развития Ярослав Кучер.

В Министерстве здравоохранения говорят: в данный момент ведут переговоры с европейскими партнерами.

"Они ведутся с соответствующей организацией в Европейском Союзе. Они точно существуют. И они в том числе ведутся с привлечением Всемирной организации здравоохранения. Это технические вопросы. По Израилю такие вопросы могут быть. Но так же это в данный момент решается в рабочем порядке", – сказал Кучер.

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А уже завтра в Украине в тестовом режиме заработают ковидные сертификаты. Электронные ковидные сертификаты будут доступны в приложении Дія. Но если паспорт или водительские права здесь подтягиваются автоматически, то такой сертификат нужно будет добавить самостоятельно.

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Данные будут с электронного сайта здравоохранения. А ссылки на регистрацию на бета-тест можно найти в соцсетях Дії. Сами сертификаты будут двух видов – для внутреннего пользования и международные. А перечень полей, которые необходимо заполнить, будет отличаться.

"Например, за рубежом нужно точно указать номера ампул с прививкой. В Украине в этом необходимости нет. Там есть и даты прививок, и подтверждения личности", – сказал руководитель "Дії" Мстислав Баник.

С осени ковидные сертификаты будут доступны еще и для тех, кто сдал ПЦР-тест или переболел и имеет антитела.

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"Вакцина, которой человек прививается, она будет отмечаться. Но финального понимание, как это именно будет работать в Европейском Союзе, еще нет. Еще Министерство иностранных дел в процессе переговоров", – сказал Баник.

В Минцифры ожидают, что Украина и Европейский Союз взаимно признают сертификаты до конца лета этого года.

Ранее мы сообщали, что главный санитарный доктор Игорь Кузин заявил, что невакцинированных детей могут не пускать на занятия.

Также напомним, в июле в Украину поступит 7,7 млн доз вакцины от COVID-19. Есть вероятность, что некоторые поставки перенесут, так как это очень большой объем.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса