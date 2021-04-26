Украину засыпало снегом: яркие кадры апрельской зимы (фото, видео)

В понедельник, 26 апреля, Украину засыпало снегом, что довольно нетипично для середины весны. Пользователи сети, из разных уголков Украины, делятся в соцсетях яркими фото заснеженных пейзажей.
"Сегодня" рассказывает в каких регионах заметили зимние осадки.
Закарпатская область
В сети публикуют фото и видео Буковецкого перевала, в Верховинском районе Ивано-Франковской области.
Фото: Facebook Анна Липитчук
Падает снег и на горе Иван Поп Черногорский, там температура воздуха опустилась до 5 градусов мороза.
"По состоянию на 7:50, 26.04.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, осадки в виде снега, ограниченная видимость, ветер западный 3-4 м/с. Температура воздуха -5°С", – говорится в сообщении спасателей.
Полтавская область
Там снегом засыпало город Пирятин. По состоянию на утро температура воздуха опустилась до 2°С тепла, а виды изменились с весенних на зимние.
Фото: Facebook Елена Гончарова
Падает снег и на трассе Киев-Харьков, неподалеку от Полтавы.
Черниговская область
В регионе снег выпал в Прилуцком районе. Несмотря на кадры, возникает ощущение, что за окном зима и тепло еще не скоро. Хотя на календаре уже конец апреля.
Фото: Facebook Людмила Иваненко
Фото: Facebook Юлия Лисенко
Черкасская область
В Умани выпало уже пара сантиметров снега. Он сразу тает, потому что температура в городе близка к нулю. В области осадки заметили в нескольких регионах, однако они незначительны.
Фото: Facebook Галина Балюк
Фото: Facebook Оксана Панченко
Фото: Facebook Ирина Павлюк
Ранее синоптики предупреждали, что в Украине снова идут заморозки, а в Карпатах может выпасть снег.
Напомним, сегодня весенняя метель накрыла также и Киевскую область. Погода не перестает удивлять украинцев своей изменчивостью.
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