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Украина ждет одобрения вакцины от коронавируса в США – Данилов

11 декабря, 22:31

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

60-70% населения в Украине должны быть вакцинированы

Единственная защита от коронавируса – это вакцинация населения. 60-70% населения должны быть вакцинированы.

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Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Мы сразу поставили на мониторинг все компании в мире, которые занимаются этим вопросом. На сегодня их 227. 162 из них находятся на стадии клинических испытаний. 52 компании уже на втором этапе, 13 компаний сегодня находятся на окончательной стадии. На сегодня ни одна вакцина не зарегистрирована нигде кроме Англии, которая на свое усмотрение зарегистрировала эту вакцину и начала процесс вакцинации. В ближайшее время мы будем ожидать, что ее примут США", – сказал Данилов.

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