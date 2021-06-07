Украинцам будут выдавать свидетельство о вакцинации. Кто и как сможет получить?

Минздрав призвал не путать свидетельство с "иммунными паспортами" или "ковидными сертификатами"

Сразу после прививки второй дозой вакцины от COVID-19 украинцы смогут получить международное свидетельство о вакцинации в бумажной форме.

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Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Как можно будет получить свидетельство?

Такое свидетельство можно получить только в бумажной форме сразу после полной вакцинации (когда получили две дозы). Также в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача.

Это свидетельство можно будет предъявлять при пересечении государственной границы.

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"Не следует путать международные свидетельства о вакцинации с "иммунными паспортами" или "ковидными сертификатами", которые сейчас разрабатывают в Украине и за рубежом, поскольку это разные понятия", – отметили в Минздраве.

Какую информацию будет содержать свидетельство?

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Будут указаны персональные данные пациента (фамилия и имя на латинице), информация о вакцинации (название вакцины, дата вакцинации и т.д.). Кроме того, свидетельство заполняется на английском или французском языках, дополнительно – на украинском языке. Срок действия свидетельства – один год с возможностью продления.

Чем отличается "ковидний сертификат" от свидетельства:

будет содержать информацию не только о вакцинации, но и об отрицательных результатах ПЦР-тестов или о выздоровлении после COVID-19;

будет выдаваться как в электронной, так и в бумажной форме, содержать QR-код;

можно будет получить в бумажной форме в учреждениях здравоохранения, а в электронной – через "Дию";

в планах сделать 2 версии: внутренний – для использования внутри страны, и внешний – для выезда за границу.

"Ковидный сертификат" разрабатывается в Украине по образцу Digital Green Certificate ЕС и Smart Vaccination Certificate ВОЗ, планируется к запуску в июле.

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Напомним, в столице заработали пункты вакцинации работников учебных заведений. Их будут прививать вакциной Pfizer.

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