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Украинцам хотят компенсировать "побочку" от вакцинации

17 марта, 22:33

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Комитет Рады предложил создать специальный Фонд

Комитет по вопросам здоровья нации Верховной Рады рассмотрел вопрос ускорения получения вакцин по международным механизмом СOVAX, в том числе что касается компенсации украинцам возможных побочных эффектов в результате вакцинации.

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Об этом сообщил глава комитета Михаил Радуцкий.

Минздрав уж разработал законопроект № 5247, в котором государство берет на себя полную ответственность за последствия прививки.

"На сегодня в Украине провакцинировано почти 72 тысячи граждан. Ни одного серьезного осложнения после прививки не зафиксировано. Но механизм компенсации – это определенная страховка и гарантия, которые в любом случае должны существовать", – отметил Радуцкий.

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В то же время в Комитете предлагают зафиксировать в законе соответствующие механизмы предоставления компенсаций в случае возникновения осложнений и создать специальный Фонд.

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По мнению Радуцкого, понимание, что государство взяло на себя полную ответственность за результаты прививки, значительно увеличит количество украинцев, желающих пройти вакцинацию.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения утвердила программу компенсации ущерба здоровью, причиненного вакцинацией от COVID-19 для людей в 92 странах с низким и средним уровнем дохода – учасницах программы COVAX.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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