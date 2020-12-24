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Украинцам обещают доступ к качественным вакцинам от COVID-19: Зеленский подписал закон

24 декабря, 00:14

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Документ должен ускорить выход на украинский рынок новых вакцин

Президент Владимир Зеленский в среду, 24 декабря, подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению профилактики коронавирусной болезни (COVID-19)" № 1075-ІХ, который должен способствовать доступу украинцев к безопасным, качественных и эффективных вакцинам от коронавируса.

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Об этом сообщила пресс-служба президента.

В частности, теперь должны сократиться сроки утверждения клинических испытаний и проведения государственной регистрации для вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни.

"Закон, который подписал глава государства, будет способствовать уменьшению нагрузки на отечественную систему здравоохранения путем вакцинации значительного количества пациентов в рамках клинических испытаний", – утверждают в Офисе президента.

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Документ также должен ускорить выход на украинский рынок вакцин, которые успешно пройдут клинические испытания, что "положительно повлияет на имидж Украини".

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Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон пообещал помочь Украине с ускорением получения качественной вакцины от коронавируса COVID-19.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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вакцина закон Владимир Зеленский коронавирус
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