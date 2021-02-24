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Украинцам окончательно разрешили менять отчество по собственному желанию

24 февраля, 14:11

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Кабмин устранил коллизию, которая не давала работать новому закону

Украинцам с 14 лет теперь можно менять отчество по собственному усмотрению. До этого сменить отчество можно было, только если отец уже сменил имя или же был исключен из записи о рождении ребенка. Учитывая, что с 1 января в Украине вступил в силу закон, который позволяет подавать заявление о добровольной смене отчества, возникала правовая коллизия. Теперь ее устранили.

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Такое решение принял Кабинет министров, внеся изменение в Порядок рассмотрения заявлений о смене имени физического лица. Документ обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко.

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Напомним, в законе уточняется, что для смены имени, фамилии или отчества с 14 до 16 лет украинцам понадобится разрешение родителей. А вот с 16 лет это можно делать самостоятельно.

Видео: Сегодня

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали о самых популярных и редких именах украинцев в 2020 году.

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документ имя закон Кабинет министров смена отчество

Источник: Сегодня

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