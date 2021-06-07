Украинцам ослабили карантин: что разрешено

Украинцам ослабили карантин / Фото: Reuters
На фоне снижения заболеваемости COVID-19 Кабмин принял постановление № 583 от 2 июня, которым смягчил карантинные ограничения, призванные сдержать коронавирусную инфекцию.
Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.
Уже разрешено проведение массовых мероприятий, в том числе в развлекательных заведениях (ночных клубах) и заведениях общественного питания, с соблюдением условий: на одного человека должно приходиться 4 кв. м площади здания, территории; заполненность залов – две трети мест, т. е. два ряда занимают посетители и один ряд свободный.
Ограничения не применяются при наличии у всех участников и организаторов мероприятия отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена, проведенного не более чем за 72 часа до проведения мероприятия, или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации.
Разрешается прием посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры с заполнением не более двух третей мест в зале.
Кроме того, зеленый уровень эпидопасности будет установлен, если количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. жителей за последние 14 дней – менее 75, коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 методом ПЦР или экспресс-тестирования на антиген – менее 4%, количество тестирований методом ПЦР или экспресс-тестирования в течение последних семи дней на 100 тыс. жителей – более 300, и на всей территории Украины нет регионов с красным уровнем эпидемической опасности.
Напомним, 6 июня Минздрав обновил зоны карантина – в стране стало меньше регионов, которые соответствуют показателям зеленой зоны.
В то же время утром 5 июня в Украине 15 регионов соответствовали показателям зеленой зоны карантина.
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