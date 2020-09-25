Украинцам предлагают поддельные справки о тестах на COVID-19: Минздрав отреагировал

Правоохранители должны обратить внимание на сайты, которые за 200-300 гривен продают справки о прохождении ПЦР-тестов на COVID-19. Об этом во время ежедневного брифинга о ситуации с коронавирусом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Подделка документов – это серьезное преступление, и Национальная полиция должна обратить на это внимание. Если есть такие сайты, которые подделывают документы", – сказал Степанов, отвечая на вопрос, знают ли в Минздраве о сайтах, которые за 200-300 гривен продают справки о прохождении тестов.

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Он напомнил, что на ресурсах Минздрава указаны лаборатории, которые могут проводить ПЦР-тесты и выдавать соответствующие справки.

"Я надеюсь, что наши коллеги из МВД и Национальной полиции обратят на это внимание, если есть такая информация, то очень быстро найдут этих проходимцев, которые делают такие вещи, потому что это серьезно, это недопустимо в государстве", – добавил министр.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, сколько Украина способна делать тестов на коронавирус в неделю.

Согласно последним данным, в Украине подтвержден 191 671 случай заражения коронавирусом. Умерли 3827 человек, выздоровели – 85 133.

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