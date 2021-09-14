Украинцам предлагают "виртуальные тесты" перед вакцинацией. Что говорят в Минздраве

Главный санврач прокомментировал слухи о том, что украинцам перед получением прививки предлагают сдать некие тесты

В Украине продолжается вакцинация против коронавируса. Коллаж "Сегодня"

Перед вакцинацией против коронавируса украинцам предлагают сделать некие тесты, чтобы определить количество антител. Однако соглашаться на это не стоит, говорят в Минздраве.

Об этом рассказал главный санврач Игорь Кузин в интервью LIGA.net.

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По словам Кузина, Минздрав не давал никаких указаний проводить дополнительные тестирования.

"Мы часто встречаемся с тем, что люди хотят сначала сделать некий виртуальный тест, посмотреть, сколько у них антител, и только после этого уже проводить вакцинацию. Не надо этого делать", – сказал он.

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Санврач подчеркнул, что такие предложения – только способ заработать деньги нечестным путем.

"Все, что вам предлагается в виде дополнительных тестов перед вакцинацией, – это либо вымогательство средств, либо попытки кого-то нечестным путем заработать дополнительно", - объяснил чиновник.

Как защититься от ковида?

По данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

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За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.