Украинцам придется менять паспорта: кому необходимо и сколько будет стоить

В середине августа Кабинет министров поддержал проект закона о замене паспортов-книжечек на пластиковые карты. Сейчас документ зарегистрирован в Верховной Раде, но нардепы его еще не рассматривали. И пока что в паспорта по старинке вклеивают новые фото. Но как быть в случае, если вот только получил паспорт или вклеил новый "портрет", а Рада примет закон? Нужно ли будет менять паспорт на "пластик" или все же можно с ним жить до очередной смены фотографии?

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Сайт "Сегодня" рассказывает, кто должен будет заменить паспорт старого образца и как будет проходить вся процедура.

Зачем это нужно

Соответствующий проект закона разработали непосредственно в Кабинете министров. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас те украинцы, которые достигли 14-летнего возраста, получают паспорт в форме пластиковой карты, но в то же время у многих остаются паспорта старого образца.

Поэтому первоочередной задачей в правительстве назвали уход от унаследованной от советских времен системы документирования, когда все украинцы получали паспорта-книжечки. Это должно помочь унифицировать информацию и создать единые реестры. Там добавляют, что с начала введения и выдачи паспорта в форме пластиковой карты выдано лишь около 3 млн таких документов.

Напомним, еще с 1 ноября 2016 все граждане Украины получили возможность оформить внутренний паспорт в виде ID-карты со встроенным бесконтактным электронным чипом, на который записаны персональные и биометрические данные, включая прописку и семейное положение. А уже с ноября 2018 года все в любой момент могут заменить паспорт-книжечку на ID-карту.

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Кто должен будет заменить паспорт и обязательно ли это

Сейчас паспорта в форме карты необязательны. То есть их в любом случае выдают 14-летним украинцам, а все остальные могут сменить документ по желанию. Но проект нового закона предусматривает полное выведение паспортов-книжечек из обихода и их замену на современный формат.

В частности, в документе прописаны такие сроки действия паспорта-книжечки:

для лиц в возрасте от 16 до 25 лет — до дня достижения лицом 25-летнего возраста;

для лиц в возрасте от 25 до 45 лет – до дня достижения лицом 45-летнего возраста при условии, что ко дню вступления в силу этого закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 25-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен в период после достижения лицом 25-летнего возраста до дня достижения им 45 лет, — фотография при оформлении паспорта;

для лиц в возрасте от 45 лет – бессрочно при условии, что ко дню вступления в силу закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 45-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен по достижении лицом 45-летнего возраста, – фотография при оформлении паспорта.

Отвечая на вопрос "Будет ли обязательной замена паспорта?", закон говорит: "Да, но только по достижении определенного возраста".

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То есть когда гражданину Украины необходимо будет вклеивать следующее фото, паспорт в форме книжечки будут автоматически заменять на пластиковую карту. А если фото уже вклеено – живите себе с книжечкой, если нравится, пока сами не захотите обменять ее на "пластик" или не стукнет возраст замены фотографии в паспорте.

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К тому же новые паспорта, например в случае утери или порчи, также будут выдавать только в форме пластиковых карт. Менять паспорт будут и в том случае, когда он признан недействительным.

В каких случаях паспорт признают недействительным

В новом законопроекте представлен целый перечень причин, из-за которых паспорт признают недействительным, а именно:

изменение фамилии, имени, отчества (при наличии), даты, места рождения лица;

обнаружение ошибки в информации, внесенной в паспорт;

непригодность паспорта для дальнейшего использования, в том числе в случае заполнения всех страниц, предусмотренных для внесения соответствующих сведений;

внесение в паспорт сведений, не предусмотренных законодательными актами;

заявление паспорта как вторичного или похищенного;

смерть лица, которому был выдан паспорт;

окончание срока действия паспорта;

оформление паспорта с нарушением требований законодательства;

прекращение гражданства Украины или отмена решения о приобретении гражданства Украины.

Во всех этих случаях паспорт-книжечку будут менять на пластиковый образец.

Сколько стоит замена паспорта

Сейчас бесплатно ID-карты получают только 14-летние украинцы, а те, кто решил заменить документ, должны заплатить. Рассчитать стоимость можно на сайте Государственной миграционной службы, заполнив небольшую анкету.

Нужно только выбрать свое место жительства, срок, за который вы хотите оформить документ, ввести ФИО и идентификационный код. Так, стоимость оформления ID-карты за 20 дней сейчас составляет 345 грн. Из них 126 грн — это стоимость административных услуг, а 219 грн — стоимость бланка. Если вы хотите оформить документ побыстрее, и заплатить придется больше — 471 грн.

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В случае оформления ID-карты вместо утерянного или испорченного паспорта, дополнительно придется уплатить 34 грн госпошлины.

Напомним, в апреле в Украине запустили электронный паспорт в приложении "Дія". Он имеет такую же юридическую силу, как и обычный паспорт, – Кабмин сделал его аналогом официального документа. Цифровой паспорт можно предъявлять сотрудникам полиции, на почте, в банках, в магазинах при покупке сигарет или алкоголя. Сайт "Сегодня" узнавал, как реагируют в магазинах и банках на электронный паспорт.

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