Украинцам продавали опасные лекарства : СБУ перекрыла контрабанду (фото, видео)

Служба безопасности Украины заблокировала контрабанду в Украину незарегистрированных препаратов для лечения смежных болезней при COVID-19, а также препараты онкологической и репродуктивной группы.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Продукцию в Украину доставляли самолетами с одной из стран Юго-Восточной Азии. Лекарства транспортировали и хранили без соблюдения температурных и санитарных требований", – сообщают в СБУ.
СБУ заблокировала контрабанду лекарств / Фото: СБУ
Согласно предварительным выводам специалистов Гослекслужбы, изъятые медицинские препараты могут нести потенциальную угрозу жизни и здоровью населения.
СБУ заблокировала контрабанду лекарств / Фото: СБУ
Дельцы также поставляли в Украину медицинские препараты онкологической и репродуктивной группы.
Медицинские препараты злоумышленники реализовывали через интернет-сеть и ряд безлицензионных аптечных заведений.
Читайте также: В США осудили двух украинцев за контрабанду лекарств
Во время обысков в Киеве и области правоохранители изъяли следующее:
- 4,2 тысячи упаковок, незарегистрированных в Украине медицинских препаратов на общую сумму почти 6,5 млн грн;
- 66,2 тыс. долл. и 65 тыс. грн наличными;
- банковские карточки, которые использовались для расчета за медицинские препараты;
- компьютерную технику и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.
СБУ заблокировала контрабанду лекарств / Фото: СБУ
Ранее СБУ расследует подпольную вакцинацию от COVID-19 поддельной вакциной Pfizer.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк