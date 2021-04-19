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Украинцам продавали опасные лекарства : СБУ перекрыла контрабанду (фото, видео)

19 апреля, 15:46

Денис Беспалов Денис Беспалов

Преступная группировка завозила в Украину незарегистрированные лекарства, продукцию доставляли из Южной Азии

Служба безопасности Украины заблокировала контрабанду в Украину незарегистрированных препаратов для лечения смежных болезней при COVID-19, а также препараты онкологической и репродуктивной группы.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

СБУ заблокировала контрабанду лекарств Видео: СБУ

"Продукцию в Украину доставляли самолетами с одной из стран Юго-Восточной Азии. Лекарства транспортировали и хранили без соблюдения температурных и санитарных требований", – сообщают в СБУ.

СБУ заблокировала контрабанду лекарств

СБУ заблокировала контрабанду лекарств / Фото: СБУ

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Согласно предварительным выводам специалистов Гослекслужбы, изъятые медицинские препараты могут нести потенциальную угрозу жизни и здоровью населения.

СБУ заблокировала контрабанду лекарств

СБУ заблокировала контрабанду лекарств / Фото: СБУ

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Дельцы также поставляли в Украину медицинские препараты онкологической и репродуктивной группы.

Медицинские препараты злоумышленники реализовывали через интернет-сеть и ряд безлицензионных аптечных заведений.

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Во время обысков в Киеве и области правоохранители изъяли следующее:

  • 4,2 тысячи упаковок, незарегистрированных в Украине медицинских препаратов на общую сумму почти 6,5 млн грн;
  • 66,2 тыс. долл. и 65 тыс. грн наличными;
  • банковские карточки, которые использовались для расчета за медицинские препараты;
  • компьютерную технику и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.

СБУ заблокировала контрабанду лекарств

СБУ заблокировала контрабанду лекарств / Фото: СБУ

Ранее СБУ расследует подпольную вакцинацию от COVID-19 поддельной вакциной Pfizer.

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СБУ лекарства контрабанда препараты COVID-19
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