Украинцам рассылают липовые "письма счастья": как отличить поддельное постановление о штрафе (видео)

Оповещения о нарушении скоростного режима получают даже те, кто никогда не садился за руль

Вымышленными штрафами за превышение скорости терроризируют украинцев мошенники. Так называемые "письма счастья" поступают даже тем, у кого машины нет. Кто это делает и откуда у мошенников наши личные данные решили выяснить новости "Сегодня".

"В платежке сначала указана сумма – 255 гривен, потом адресат платежа – РУ Шевченковского района города Киева. И вот это вот я должна взять и оплатить", – показывает пришедшее ей письмо жительница Киева Людмила Липинская.

Реклама

Квитанцию ​​о штрафе за превышение скорости Людмила получила недавно. Самим фактом того, что "письмо счастья" ей пришло, была поражена до глубины души.

"Я – пенсионерка, которая никогда не имела ни машины, ни водительского удостоверения. Вообще за руль никогда не садилась", – удивляется женщина.

Поэтому и деньги переводить не собирается.

"Возникает вопрос: откуда авторы знают мой адрес, мою прописку, мои фамилию, имя, отчество. Вот кто и откуда мог узнать вот эту вот интересную информацию?", – размышляет Людмила.

Если не заплатит штраф – начнут звонить, шантажировать комиссиями и даже угрожать – уверен Владимир. Он прячется от камеры, потому что стесняется – сам несколько недель проработал телефонным вымогателем:

"Работа состояла в том, чтоб обзванивать людей и напоминать им о штрафах. Вот такие вот квитанции – они на недалеких людей рассчитаны. Людей старшего поколения, которые в интернете как не сидят особо, с сетью недружат и как выглядят эти квитанции просто не знают".

Данные жертв бывший вымогатель получал по электронной почте. Преимущественно это были пенсионеры и совсем необязательно водители. Говорит, пожилые люди доверчивы, охотно переводили деньги:

"Как правило оплачивали сразу, не разбираясь в каких-то подробностях".

Реклама

Сейчас парень уволился из кол-центра. Говорит, что о том, что обзванивает не настоящий нарушителей, а безвинных жертв, узнал не сразу.

Обычных квитанций о нарушении правил дорожного движения правоохранители уже давно не рассылают. Сейчас водители получают специальные постановления. При этом правоохранители обращений от тех, кому пришли подделки, не получали. Отмечают, что настоящий протокол о штрафе надежно защищен от подделок.

"Постановление имеет хорошую защиту. Оно содержит непосредственно информацию: где было правонарушения, когда, о транспортном средстве, и ссылки на сайт bdr. mvs.gov.ua, где можно посмотреть фото или видеоматериалы правонарушения", – отмечает Алексей Билошицкий, первый заместитель начальника департамента патрульной полиции.

Также в настоящий постановлении изображен специальный QR-код. В нем зашифрованы данные для оплаты штрафа с помощью банковской карты. Если такого на вашем постановлении нет – это липа.

А тем временем в правительстве сообщают о том, что на украинских дорогах появятся новые камеры фотофиксации нарушений ПДД. В Государственном агентстве инфраструктурных проектов планируют установить еще 220 камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения до конца 2020 года. Также полицейские также получат тестовые комплексы системы "Фантом".

Напомним, в 2019 году около тысячи водителей подали в суд на полицейских из-за радаров TruCam. Водители считают, что им приписывают чужие нарушения.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама