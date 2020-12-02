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Украинцам устроят тотальное тестирование на COVID: названы города-приоритеты

2 декабря, 20:39

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В категорию "100+" попадает почти 40 городов

На фоне роста количества заражений коронавирусом власти Украины намерены провести массовую проверку граждан на предмет носителей COVID-19.

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Об этом премьер Денис Шмыгаль заявил в интервью Корреспонденту.

"Кабмин работает над проектом тотального тестирования на COVID-19. Приоритеты – Киев и область, областные центры и большие города с населением более 100 тыс. человек", – рассказал премьер.

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Заметим, что в категорию "100+" попадает почти 40 городов на контролируемой Украиной территории, в которых проживает около 15 млн человек, т.е. больше трети граждан.

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Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что власти должны проанализировать результаты карантина выходного дня, чтобы принимать решение о повторном введении локдауна в Украине.

А замминистра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что эпидемиологическую ситуацию в Украине можно описать словами "сложная" и "тревожная".

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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тестирование коронавирус Денис Шмыгаль COVID-19

Источник: Сегодня

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