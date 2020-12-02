Украинцам устроят тотальное тестирование на COVID: названы города-приоритеты

На фоне роста количества заражений коронавирусом власти Украины намерены провести массовую проверку граждан на предмет носителей COVID-19.
Об этом премьер Денис Шмыгаль заявил в интервью Корреспонденту.
"Кабмин работает над проектом тотального тестирования на COVID-19. Приоритеты – Киев и область, областные центры и большие города с населением более 100 тыс. человек", – рассказал премьер.
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Заметим, что в категорию "100+" попадает почти 40 городов на контролируемой Украиной территории, в которых проживает около 15 млн человек, т.е. больше трети граждан.
Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что власти должны проанализировать результаты карантина выходного дня, чтобы принимать решение о повторном введении локдауна в Украине.
А замминистра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что эпидемиологическую ситуацию в Украине можно описать словами "сложная" и "тревожная".
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