Украинцам возместят поврежденное или уничтоженное оккупантами имущество

Оставить заявку на возмещение можно через "Дію"

Шмыгаль заявил, что украинцам возместят уничтоженное имущество/Фото: коллаж: "Сегодня"

В приложении "Дія" будут регистрировать информацию о поврежденном и разрушенном имуществе украинцев в результате обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга.

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Каждый украинец, который остался без крыши над головой в результате обстрелов оккупантов, сможет оставить заявку на возмещение в "Дії".

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, был создан фонд восстановления имущества и инфраструктуры. Как только война закончится, в Украине начнут восстанавливать все, что разрушил враг.

Кроме того, в "Дії" появится временное удостоверение "єДокумент". Он будет содержать паспортные данные, идентификационный код и фото. Документ будет доступен всем пользователям "Дії".

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Программа "єПідтримка"

После начала полномасштабной войны с Россией "тысячу Зеленского" в приложении "Дія" позволили тратить без ограничений – на любые товары и продукты.

Также свою ведомую тысячу можно потратить на помощь украинской армии, услуга получила название "Вернись живым".

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