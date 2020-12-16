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Украинцев могут начать вакцинировать от COVID-19 уже в феврале – Степанов

16 декабря, 10:47

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украина планирует получить вакцину уже в первой половине следующего года

Министр здравоохранения Максим Степанов рассчитывает, что украинцев вакцинировать от коронавируса начнут уже в феврале. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

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Он отметил, что первую партию вакцины Украина должна получить в первом полугодии следующего года. Минздрав рассчитывает на конец первого – начало второго квартала (март-апрель).

Также Украина получила одобрение от COVAX (Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19) своей заявки на получение вакцины.

"Мы работаем с производителями, которые проходят стадии сертификации вакцин и прошли все клинические испытания. У нас есть все предложения, мы их отшлифовываем. Мы поставили себе цель, чтобы первую вакцинацию мы начали в феврале 2021 года", – сказал Степанов.

Как сообщали новости "Сегодня", Украина сейчас ведет переговоры о вакцине с компаниями Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm. Ожидается, что к нам попадет 8 миллионов доз вакцины. Верховная Рада даже приняла закон, который ускорит регистрацию в Украине иностранных препаратов. Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что 20 млн украинцев получат вакцину от COVID-19 бесплатно. Читайте все подробности о вакцинации от коронавируса в Украине.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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вакцинация вакцина Максим Степанов

Источник: Сегодня

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