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Украинцев могут вакцинировать принудительно? Степанов дал ответ

12 февраля, 22:52

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В украинском законодательстве не предусмотрена принудительная вакцинация от коронавируса.

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Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, вакцинация от коронавируса это "чисто моральные вещи".

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"Но с точки зрения, если человек имеет, например, большое количество контактов, то есть он на своей работе много контактирует, он, заболев, может потенциально подвергать опасности других людей. Видимо, это чисто моральные вещи, которые надо использовать", – заявил Степанов.

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