Украинцев поделят на зеленых и желтых. Что нужно знать о внутреннем сертификате вакцинации

Главная разница между сертификатами – это срок действия

В Украине появятся COVID-сертификаты в двух цветах. Коллаж: "Сегодня"

Минздрав планирует ввести в Украине зеленый и желтый сертификаты вакцинации от COVID-19. Первый будет доступным для граждан, прошедших полный курс вакцинации, а второй — будет выдаваться после первой дозы.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

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Зеленый сертификат будет выдаваться после двух доз прививок от COVID-19, то есть человек полностью вакцинирован. Срок действия 1 год с момента завершения курса прививки.

Желтый сертификат – после первой дозы прививки. Человек может пользоваться теми же услугами, что и при зеленом сертификате. Посещать, например, общепит или спортивное заведение, но срок действия желтого сертификата – это, по сути, время между двумя прививками, 21-28 дней.

Кузин отметил, что главная разница между сертификатами — срок действия. При наличии и зеленого, и желтого COVID-сертификатов будут предоставляться привилегии во время ужесточения карантина, например, на свободное посещение спортзалов и ресторанов.

Какая информация содержится в COVID-сертификате

Согласно постановлению Кабмина, сертификат содержит в себе следующую информацию:

фамилию, имя владельца на украинском языке;

дату рождения владельца;

уникальный номер сертификата;

конечную дата срока действия сертификата;

данные о полном курсе вакцинации от COVID-19;

информацию о факте выздоровления от COVID-19 и/или о тестировании на COVID-19.

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Фото COVID-сертификатов в "Дії". Фото: Роман Грищук / Фото: Facebook

Сколько действует COVID-сертификат

Документ необходимо менять раз в полгода – это касается и внутреннего, и международного сертификата.

"Внутренний сертификат пока выдается на полгода. Через полгода надо будет отказаться от него и скачать новый. Таким образом, и международный, и внутренний сертификаты будут выдаваться на 1 год с момента завершения курса прививки", – сказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

Фото COVID-сертификатов в "Дії". Фото: Роман Грищук / Фото: Facebook

Напомним, что украинский журналист находясь на территории Франции, проверил, работает ли международный сертификат в приложении "Дія".

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Также напомним, что в Италии мужчине выписали крупный штраф за обед в пиццерии без COVID-паспорта.