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Украинцев предупредили о кибератаках РФ на Telegram-аккаунты: как себя уберечь

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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5 апреля, 22:01
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В результате атак злоумышленники похищают данные сессии, список контактов и истории переписки в Telegram
Оккупанты осуществляют кибератаки на Telegram украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты осуществляют кибератаки на Telegram украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинцев предупредили о кибератаках России, направленные на получение доступа к аккаунтам Telegram.

Об этом сообщили Госспецсвязи.

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Подробности кибератаки

Как стало известно, преступники распространяли среди граждан Украины сообщения с вредоносными ссылками на якобы вебсайт Telegram, чтобы получить несанкционированный доступ к аккаунтам, в том числе и с возможностью перехвата одноразового кода с SMS.

В результате подобных атак злоумышленники похищают данные сессии, список контактов и истории переписки в Telegram.
Украинские киберспециалисты заблокировали хостинг, с которого велись атаки, однако злоумышленники "переезжают" на хостинги России.

"Будьте бдительны и ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам. Также необходимо установить дополнительный пароль для двухэтапной проверки подлинности в Telegram (вместе с кодом, поступающим в SMS). Дополнительно необходимо в настройках Telegram завершить все сеансы, кроме текущего. В случае получения подобных сообщений нужно срочно информировать субъекты обеспечения кибербезопасности Украины – CERT-UA и Киберполицию", – подчеркнули в ведомстве.

Второй фронт: чем опасны мессенджеры Telegram и Viber во время войны

Сегодня Украина находится в довольно тяжелой ситуации. Несмотря на то, что российские войска оккупируют украинские города, уничтожают их жителей, они используют еще один вид оружия — переписку в мессенджерах, например Telegram и Viber.

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Эксперты кибербезопасности рассказали Today.ua, что не следует посылать близким в военное время.

Чтобы уберечь себя и устройство:

  • не делитесь своей геолокацией, расположением украинских войск или складами хранения боеприпасов ВСУ;
  • не пересылайте в мессенджерах и соцсетях пароли от банковских карт, гаджетов, сайтов и т.д. Любой информацией могут воспользоваться злоумышленники. Viber имеет функцию зашифрованных мгновенных сообщений. Используйте ее при отправке конфиденциальной информации;
  • не делитесь информацией о передвижении врага, лучше сообщите об этом через чат-бот "єВорог", который разработало Минцифры.

Если вы увидели пропаганду или фейк, то не стоит выражать свое негодование в разговоре со знакомыми. Внесите свой вклад в борьбу против оккупанта и отправьте эту информацию в чат-бот Национальной полиции StopRussia. Информацию там оперативно проверят и передадут вражеские ресурсы на блокировку.

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Если вам нужно сообщить о нарушении прав человека, вам понадобится специальный чат-бот Warcrime — от Министерства юстиции Украины.

Для проверки сомнительной информации журналисты создали специальный чат-бот "Проверка", где можно отправлять сообщения в соцсетях, фото, видеоматериалы и ссылки. Несколько щелчков и вы сможете узнать, насколько эта информация правдива.

Как отмечают в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины, при применении чат-ботов следует соблюдать меры безопасности:

  • пользователям мессенджеров советуют для обеспечения своей безопасности удалять чаты сразу после отправки конфиденциальной информации;
  • на блокпостах временно оккупированных территорий российские военные проверяют личные вещи украинцев, в том числе смартфоны. Поэтому лучше самим удалить из устройства необходимую информацию, чтобы не помогать противнику.

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Украинка, спортсменка и просто красавица – снайпер с позывным "Уголек". Брюнетка-воин скрывает лицо и свое имя, потому что такая у нее военная профессия. Героиня сегодняшнего фронта попала в армию, так как хотела, чтобы ее брат-военный гордился сестрой. С 2017-го служит в батальоне морской пехоты, где с первых дней заслужила уважение благодаря стальным нервам и выдержке. Одна из самых эффективных снайперов ВСУ.
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