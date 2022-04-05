Украинцев предупредили о кибератаках РФ на Telegram-аккаунты: как себя уберечь

Украинцев предупредили о кибератаках России, направленные на получение доступа к аккаунтам Telegram.
Об этом сообщили Госспецсвязи.
Подробности кибератаки
Как стало известно, преступники распространяли среди граждан Украины сообщения с вредоносными ссылками на якобы вебсайт Telegram, чтобы получить несанкционированный доступ к аккаунтам, в том числе и с возможностью перехвата одноразового кода с SMS.
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В результате подобных атак злоумышленники похищают данные сессии, список контактов и истории переписки в Telegram.
Украинские киберспециалисты заблокировали хостинг, с которого велись атаки, однако злоумышленники "переезжают" на хостинги России.
"Будьте бдительны и ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам. Также необходимо установить дополнительный пароль для двухэтапной проверки подлинности в Telegram (вместе с кодом, поступающим в SMS). Дополнительно необходимо в настройках Telegram завершить все сеансы, кроме текущего. В случае получения подобных сообщений нужно срочно информировать субъекты обеспечения кибербезопасности Украины – CERT-UA и Киберполицию", – подчеркнули в ведомстве.
Второй фронт: чем опасны мессенджеры Telegram и Viber во время войны
Сегодня Украина находится в довольно тяжелой ситуации. Несмотря на то, что российские войска оккупируют украинские города, уничтожают их жителей, они используют еще один вид оружия — переписку в мессенджерах, например Telegram и Viber.
Эксперты кибербезопасности рассказали Today.ua, что не следует посылать близким в военное время.
Чтобы уберечь себя и устройство:
- не делитесь своей геолокацией, расположением украинских войск или складами хранения боеприпасов ВСУ;
- не пересылайте в мессенджерах и соцсетях пароли от банковских карт, гаджетов, сайтов и т.д. Любой информацией могут воспользоваться злоумышленники. Viber имеет функцию зашифрованных мгновенных сообщений. Используйте ее при отправке конфиденциальной информации;
- не делитесь информацией о передвижении врага, лучше сообщите об этом через чат-бот "єВорог", который разработало Минцифры.
Если вы увидели пропаганду или фейк, то не стоит выражать свое негодование в разговоре со знакомыми. Внесите свой вклад в борьбу против оккупанта и отправьте эту информацию в чат-бот Национальной полиции StopRussia. Информацию там оперативно проверят и передадут вражеские ресурсы на блокировку.
Если вам нужно сообщить о нарушении прав человека, вам понадобится специальный чат-бот Warcrime — от Министерства юстиции Украины.
Для проверки сомнительной информации журналисты создали специальный чат-бот "Проверка", где можно отправлять сообщения в соцсетях, фото, видеоматериалы и ссылки. Несколько щелчков и вы сможете узнать, насколько эта информация правдива.
Как отмечают в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины, при применении чат-ботов следует соблюдать меры безопасности:
- пользователям мессенджеров советуют для обеспечения своей безопасности удалять чаты сразу после отправки конфиденциальной информации;
- на блокпостах временно оккупированных территорий российские военные проверяют личные вещи украинцев, в том числе смартфоны. Поэтому лучше самим удалить из устройства необходимую информацию, чтобы не помогать противнику.