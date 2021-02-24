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Украинцев предупреждают о гололеде на дорогах

24 февраля, 08:38

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ухудшение погодных условий создает опасность для водителей

Спасатели предупреждают об изменениях погоды в Украине. Так, сегодня, 24 февраля, ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, во всех областях, кроме южных, на дорогах ожидается гололед (первый уровень опасности — желтый).

Ранее мы сообщали, что в Украину возвращается 20-градусный мороз. В ближайшие дни на западе будет весенняя погода, а на другом конце страны – лютый холод.

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Также напомним, можно ли получить компенсацию за нерасчищенные тротуары. Врачи говорят: половина всех травм – именно уличные. Этой зимой два человека убились на скользких тротуарах, более тысячи получили переломы и ушибы.

Кроме того, профессиональный каскадер Александр Гузенко рассказал, как правильно падать во время гололеда.

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погода регионы гололед дороги спасатели водители Украина ГСЧС
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