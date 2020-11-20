Украинцев призвали не использовать термин "аннексия" Крыма

Захват Россией Крыма в 2014 году нельзя называть термином "аннексия". Официальный статус полуострова – временно оккупированная территория.

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Об этом заявили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В ведомстве назвали ошибочным использование термина "аннексирован" в отношении украинского полуострова. Согласно украинскому законодательству, Крым, в том числе и Севастополь, является временно оккупированными Россией территориями Украины. Термин "аннексия" продолжает российский нарратив о том, что якобы вопрос возвращения Крыма закрыт.

"Единственная страна, которая называет Крым и Севастополь аннексированными, – это Российская Федерация. Все международное сообщество использует формулировку "временно оккупированная территория" – как в отношении полуострова, так и Донбасса. Разрешается также использование формулировки "попытка аннексии" Крыму, но не "аннексия". Это подчеркивает соответствующие обязательства РФ по международному гуманитарному праву … Настоятельно просим пользоваться термином "временная оккупация", – заявил замминистра Игорь Яременко.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в ООН признали незаконной российскую власть в Крыму. В резолюции ООН перечислены преступления оккупантов против населения украинского полуострова.

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В свою очередь Москва нервно отреагировала на резолюцию ООН. Спикер МИД РФ Мария Захарова уверяет, что "крымский референдум" был проведен по нормам международного права.

Крым был оккупирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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