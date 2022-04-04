Украинцев призвали не пользоваться российским приложением "Zello"

Российские программисты создали "Zello", или так называемое социальное радио, которое получило широкое распространение из-за возможности одновременной передачи голосовых сообщений большому количеству людей. Чтобы обезопасить себя, избегайте пользования "Zello".
Об этом сообщил СтратКом ВСУ.
До недавнего времени украинцы считали "Zello" достаточно безопасным. Вместе с тем спецслужбами нашей страны получены неопровержимые доказательства того, что российским оккупантам удалось получить и накопить значительные объемы актуальной технической информации о пользователях приложения, что позволило им идентифицировать пользователей указанного сервиса.
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Благодаря такой идентификации приложение "Zello" стало одним из каналов получения разведывательной информации российскими спецслужбами.
"Чтобы обезопасить себя, избегайте пользования "Zello". Помните: "Zello" подконтрольно врагу и используется для поиска и борьбы с украинскими патриотами!" – отметили в ведомстве.
Украинцев призвали удалить российские приложения
Украинцев призывают удалить российские программы со своих гаджетов из-за нападения РФ на Украину. Об этом сообщил заместитель мэра Киева по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий в сфере цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Петр Оленич в своем канале в Telegram.
Он подчеркнул, что через эти приложения возможна передача персональных данных врагу.
"Это такие приложения как Yandex, Kasperskiy, Mail.ru, VK, Rambler, Одноклассники и другие. Также если забыли, то удалите все свои почтовые аккаунты в домене .ru", — заявил он.
Оленич призвал оказывать сопротивление сразу по всем фронтам.