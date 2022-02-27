Украинцев призывают помочь спасателям, которые ликвидируют последствия варварских обстрелов РФ: куда отправлять деньги

Деньги нужны для оборудования, снаряжения и технического обеспечения

Есть счета для оказания помощи территориальным органам ГСЧС Украины / Коллаж "Сегодня"

Из-за российской агрессии стали привлекать подразделения ГСЧС Украины к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Из-за этого выросли потребности спасателейв оборудовании, снаряжении и техническом обеспечении.

Об этом сообщает МВД Украины.

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"Появилась возможность помочь сотрудникам Службы спасения, перечислив средства на их счета", – говорится в сообщении.

Счета для оказания помощи территориальным органам ГСЧС Украины:

Ивано-Франковская область

Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

76018, г. Ивано-Франковск, ул. Франко, 6

Код по ЕГРПОУ: 38555228

Р/с RU 448201720313201002301085706 в ГКСУ (г. Киев)

МФО 820172

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Черновицкая область

Главное управление ГСЧС Украины в Черновицкой области

58018, г. Черновцы, ул. Комарова, 1а

Код по ЕГРПОУ: 38595868

Р/с RU 238201720313201002301085696 в ГКСУ (г. Киев)

МФО 820172

Волынская область

Главное управление ГСЧС Украины в Волынской области

43020, г. Луцк, ул. Электроаппаратная, 6

Код по ЕГРПОУ: 38592652

Р/с RU 288201720313281001301085714

в ГКСУ (г. Киев)

МФО 820172

Винницкая область

Главное управление ГСЧС Украины в Винницкой области

21021, г. Винница, ул. 600-летия, 11

Код по ЕГРПОУ: 38635397

Р/с RU 568201720313281002301085661 в ГКСУ (г. Киев)

МФО 820172

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Львовская область

Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области

79008, г. Львов, ул. Подвальная, 6

Код по ЕГРПОУ: 38627339

Р/с RU 518201720313261001301085718 в ГКСУ (г. Киев)

МФО 820172

Закарпатская область

Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области

88006, г. Ужгород, ул. Болгарская, 2

Код по ЕГРПОУ: 38629032

Р/с UA 078201720313261001301085734 в ГКСУ (г. Киев)

МФО 820172

25020100 КПКВ 1006280 Для оказания помощи подразделениям ГСЧС

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