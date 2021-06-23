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Опасная мутация коронавируса распространяется: в 4 страны лучше не ездить

23 июня 2021 16:53

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

МИД обратился к гражданам с призывом временно отказаться от путешествий в страны, где особо широко распространилась опасная мутация

Украинцев просят в ближайшее время не ездить в Россию и еще три страны из-за распространения опасной мутации коронавируса.

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С таким призывом 23 июня обратилось Министерство иностранных дел.

Речь идет об индийском штамме – так называемом "Дельта", из-за которого в последнее время в РФ резко возросло количество новых случаев COVID-19.

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Всего дипломаты "настойчиво рекомендуют" гражданам Украины не ездить до полной стабилизации эпидемической ситуации в:

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  • Индию;
  • Великобританию;
  • Португалию;
  • Россию.
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А тем, кто уже оказался в этих странах, сейчас следует придерживаться нескольких правил:

  • четко соблюдать противоэпидемические требования и инструкции местных властей;
  • безотлагательно обращаться в медучреждения в случае появления симптомов респираторного заболевания;
  • быть готовыми к дополнительному карантину по прибытии в Украину.

Как уже сообщалось, в Украине началась подготовка к борьбе с "Дельта"-штаммом коронавируса. В связи с этим на границе вернут обязательное ПЦР-тестирование и усилят контроль за карантином.

Тем временем в фармкомпании AstraZeneca утверждают, что их вакцина на 90% эффективна против этой мутации коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

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