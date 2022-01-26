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Украинцев с COVID-19 будут лечить "Молнупиравиром". Все, что надо знать о препарате

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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26 января, 14:09
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Таблетки "Молнупиравир" были изначально разработаны как средство против гриппа
В стране скоро будут использовать таблетки от коронавируса "Молнупиравир"
В стране скоро будут использовать таблетки от коронавируса "Молнупиравир" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине появятся таблетки от коронавируса. Министерство здравоохранения зарегистрировало для экстренного применения препарат "Молнупиравир".

Сайт "Сегодня" собрал все, что известно о таблетках.

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Что такое "Молнупиравир"?

"Молнупиравир" — это препарат прямого действия, который блокирует фермент, необходимый вирусу для воспроизведения генетического кода, предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Препарат – это таблетки, поэтому нет особых требований к хранению и его удобно принимать.

Изначально таблетки были разработаны как средство против гриппа, но клинические испытания показали, что лекарство снижает риск госпитализации и смерти при коронавирусе.

Для кого предназначен препарат?

"Молнупиравир" прежде всего будут назначать пациентам, которые имеют хотя бы один из таких факторов риска:

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  • избыточный вес;
  • возраст более 60 лет;
  • сахарный диабет;
  • болезни сердца.

Когда будет в Украине?

"Мы начали готовиться к очередной волне ковида заблаговременно. Поэтому еще в прошлом году начали переговоры по закупке 300 тыс. курсов препарата "Молнупиравир", – отметил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

Сейчас Минздрав завершил регистрацию препарата, поэтому ожидаем его поставки в ближайшее время.

Кто производитель?

"Молнупиравир" – разработка американской фармацевтической корпорации Merck в партнерстве с компанией Ridgeback Biotherapeutics.

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Эффективный ли препарат?

В исследованиях "Молнупиравира" принимали участие 775 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Их результаты оказались такими:

  • было госпитализировано 7,3% участников исследования, получивших лекарство;
  • при этом из тех, кто получил плацебо (таблетку-пустышку), в больнице оказались 14,1% пациентов;
  • в группе пациентов, получивших "Молнупиравир", никто не умер, однако от последствий коронавируса позже скончались восемь пациентов, которым дали плацебо.

В ноябре 2021 года сам производитель признал, что таблетки не столь эффективны, как надеялись сначала. Но в начале января производитель Merck заявлял, что их препарат эффективен и для лечения заболевания, вызванного новым штаммом омикрон.

Какие страны еще одобрили лекарство?

Британские власти впервые в мире одобрили к применению таблетку, предназначенную для борьбы с последствиями коронавируса.

Кроме этого, США и ЕС тоже зарегистрировали этот препарат для использования.

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