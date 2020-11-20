Карантинные выходные лучше провести дома — не улице будет не очень приятно

Зима уже пришла в Украину, хоть и не календарная. На выходных ожидается холодная погода с небольшими морозами, а в некоторых областях будет снежить.

Реклама

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, ближайшие два дня будут по-ноябрьски холодными.

Сильных морозов не будет

Днем ожидается 0-5 градусов тепла, на востоке до -2. В ночные часы от 3 тепла до 3 мороза, в восточной части до -6 градусов.

Реклама

В воскресенье на западе и севере может быть сильный ветер.

Дороги будут скользкими, поскольку осадки или сырость на дорогах и тротуарах схватит низкой температурой, особенно ночью, утром и вечером.

В Киеве на выходных ночью от 1 тепла до 1 мороза; в дневные часы ожидается 2-3 градуса выше нуля. В воскресенье усилится ветер, будет некомфортно и холоднее по ощущениям.

В тренде Украинцев снова ждут мороз и снег: синоптик рассказала о погоде на выходных

Где ждать снега

Ближайшей ночью осадки пройдут местами на севере, в центре. 21-го днем ​​влажная масса пойдет на восток и северо-восток — дождь или мокрый снег, в зависимости от температуры воздуха.

Реклама

В ночь на воскресенье ситуация усложнится на востоке Украины, в Днепропетровской, Полтавской и Запорожской областях — небольшой и умеренный снег, возможно налипание мокрого снега, на дорогах — гололед. Днем осадки ослабеют и прекратятся.

На остальной территории Украины в течение суток 22 ноября без существенных осадков в том числе и в Киеве.

Напомним, 17 ноября Киев присыпало первым снегом. "Заметало" целый вечер во всех районах столицы. Температура упала до двух градусов мороза, что не позволило снегу превратиться в слякоть.

Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, будет ли эта зима аномально теплой. По ее словам, будет теплее обычного, но без аномального потепления.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама