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Украинцев все больше поражает опасный "Омикрон": как не запустить болезнь (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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15 февраля, 21:50
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Есть пациенты с "Омикроном", которые имеют осложнения и нуждаются в госпитализации

Сейчас украинцев поражает преимущественно "Омикрон" и в своем большинстве он протекает без осложнений, если есть вакцина. Если же прививки нет – легкомыслить не стоит.

Что ни в коем случае нельзя делать и что делать, чтобы не было поздно – рассказали специалисты в выпуске "Сегодня".

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Впервые за 2 года пандемии украинские врачи, кроме коронавируса, диагностируют грипп и другие респираторные болезни. Значит ли это, что COVID-19 наконец-то сдает позиции?

"Вирус мутирует, борется за свое выживание в популяции и, вероятно, из-за этого заразность более высокая, чем у предыдущих штаммов, а течение более легкое", – говорит пульмонолог Инна Жук.

Тем не менее, есть пациенты с "Омикроном", которые имеют осложнения и нуждаются в госпитализации. Во-первых, это невакцинированные больные, во-вторых – люди из групп риска, среди которых – пожилые.

"Если же появляются такие осложнения как вирус-ассоциированная пневмония или опасность развития тромбоза или какие-то другие осложнения – то у пациента, скорее всего, будет высокая температура, нарастание одышки, выраженная слабость и может понижаться сатурация", – отметила специалист.

На вопрос о лечении ковида пульмонолог Инна Жук отвечала и во время прямой трансляции "Спроси у врача", организованной Фондом Рината Ахметова. Там специалист рассказала и о новых сроках самоизоляции.

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"В случае отсутствия симптомов через 5 дней человек может выходить из самоизоляции, не делая повторный тест", – сказала Инна Жук.

Если же респираторные симптомы сохраняются – больной должен продолжать самоизоляцию до их окончательного исчезновения. Однако наличие симптомов ОРВИ не вызывает необходимости употреблять какие-то препараты, отмечает врач.

"При легком течении ковида никакие препараты принимать не нужно! Можно принимать витамины группы С и Д, микроэлементы такие как цинк, а также обязательно пить в день 2,5, 3, 3,5 литров жидкости – вот это все, что нужно!" – подчеркнула пульмонолог Инна Жук.

На диджитал-площадках Фонда Рината Ахметова эфиры "Спроси у врача" посмотрели более двадцати двух миллионов раз. К проекту присоединились десятки ведущих медицинских экспертов.

"Сегодня очень важно вести такую работу, отвечать на вопросы пациентов, давать как можно больше достоверной информации. Такие проекты помогают пациентам спокойно относится к тем или иным моментам, появляется больше какой-либо уверенности", – добавила Инна Жук.

Проект "Борьба с COVID-19 в Украине" стал частью программы "Ринат Ахметов – спасение жизней". Всего за 16 лет работы по разным направлениям благотворительная организация помогла выжить восьми миллионам человек.

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