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Украинцев все меньше. Как изменится население страны к 2050 году

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
28 ноября, 14:05
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Население Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире
ООН прогнозирует значительное сокращение населения Украины.
ООН прогнозирует значительное сокращение населения Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина – одна из мировых лидеров по темпах сокращения населения. Организация Объединенных Наций прогнозирует, что к 2050 году в стране останется около 35 млн жителей.

Об этом говорится в докладе организации.

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"Население Украины сокращается одним из самых быстрых в мире темпов, и, вероятно, уменьшится до 35 млн к 2050 году", – говорится в документе.

Основные причины сокращения населения

В ООН назвали основные из них:

  • низкий коэффициент рождаемости,
  • высокий уровень смертности,
  • постоянный рост масштабов внешней миграции.

"Стареющая" Украина

Население Украины является одним из тех, которые быстрее стареют в Европе, в частности, более чем пятая часть населения старше 60 лет. Из-за этого расходы страны на здравоохранение и пенсии растет, что нагружает государственный бюджет.

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В то же время в ООН объясняют, что само по себе сокращение населения не является проблемой, но важны уровень и качество жизни людей. Поэтому украинская власть должна обеспечивать развитие и эффективное использование человеческого капитала страны, а также социальную защиту людей – через политически и финансово стабильную систему.

Население Украины 2021

По данным Государственной службы статистики, за январь-август 2021 года население Украины сократилось на 245,9 тысячи человек.

Всего в Украине, по состоянию на 1 сентября, жило более 41,3 миллиона человек.

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