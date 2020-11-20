Украинцев завтра начнут штрафовать за отсутствие маски

За неправильное ношение масок или респираторов также последует наказание

В Украине уже в субботу, 21 ноября, вступает в силу закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" № 1000-IX.

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Закон, который предусматривает штрафы от 170 до 255 грн за пребывание в общественных заведениях и транспорте без средств защиты, в частности, масок или респираторов, закрывающих нос и рот, опубликован в газете Верховной Рады "Голос України" от 20 ноября.

То же самое наказание – за неправильное ношение масок или респираторов. Об этом сообщила народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает УНН.

"Поэтому ни под носом, ни на подбородке, ни на руке. Давайте носить маску правильно", – сказала Кравчук.

Норма о 17 тыс. грн остается в силе для всех остальных нарушений карантина, добавила нардеп.

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По ее словам, эти штрафы "максимально лояльные". Так, в Германии суммы взысканий для нарушителей составляют от 15 до 500 евро, в Испании – до 500 евро, а в Италии – вообще до 1000 евро.

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"Накладывать штрафы будут иметь право сотрудники полиции, эпидемического контроля и органов местного самоуправления. За отсутствие средства защиты полиция сможет штрафовать нарушителя прямо на месте, а не взыскивать через суд", – добавила Кравчук.

При этом она отметила, что гулять по парку можно без маски, вне помещений за это наказывать не будут. Штрафовать нарушителей будут только за пребывание без маски в общественных зданиях. Это, в частности, торговые центры, магазины, библиотеки, музеи, больницы, университеты, спортзалы, церкви, а также государственные учреждения.

Ранее в этом месяце соответствующий документ был принят Верховной Радой.

Напомним, что штрафы за пребывание в общественных местах в Украине без защитных масок ввели еще в начале карантина. Изначально предполагалось, что с нарушителей будут требовать от 17 до 34 тысяч гривен.

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