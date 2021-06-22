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Украинцев ждет "адская" погода: где в среду припечет до +35

22 июня 2021 13:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Синоптик Наталия Диденко рассказала, в каких областях пройдут дожди с грозами и станет немного свежее

Сегодняшние дожди с грозами заденут некоторые области страны и завтра. Но в большинстве регионов будет сухая и жаркая погода, местами будет доходить до +35 градусов.

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Об этом сообщила в Facebook cиноптик Наталия Диденко.

23 июня в большинстве областей ожидается в течение дня +30+35 градусов (вся жара из Западной Европы пошла к нам).

На юге и западе Украины завтра есть вероятность локальных дождей с грозами. Однако на большей части территории страны без осадков.

Синоптик не исключает при такой синоптической ситуации пыльные бури.

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В Киеве ожидается сухая жаркая погода с температурой воздуха +32+34 градуса.

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"Такая жара продлится до конца недели, и уж в воскресенье столбики термометров опустятся до +27_29 градусов", – подчеркнула Диденко.

В Укргидрометцентре отмечают, что жарче всего будет в северных и центральных областях, а на востоке синоптики обещают даже до +36.

Тем временем Украина продолжает противостоять непогоде. Несмотря на жару, сухо было не везде: Буковину и юг чуть не смыло, а в Крыму настоящий потоп.

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